Antidemocrático que Muñoz Ledo no quiera participar en nueva encuesta: Mario Delgado

Tras diversas semanas de especulación sobre quién será el candidato que presidirá el Consejo Ejecutivo Nacional de Morena, y tras un empate técnico entre los dos principales contrincantes Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado, una última encuesta será llevada a cabo para determinar el resultado final.

Este martes 13 de octubre se dio a conocer que el Consejo General aprobó que la encuesta de desempate entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado se realice del 16 al 22 de octubre.

En este sentido, la noticia llega para dar un panorama más claro de los días en los que se dará a conocer el nombre de la persona al frente del partido hegemónico del país, y así, continuar con el plan de Gobierno de la llamada Cuarta Transformación.

Fue durante una entrevista con Salvador García Soto para el programa de noticias “A la una”, que el coordinador de Morena en San Lázaro aseguró que él está confiado de este proceso aprobado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El INE dio a conocer los resultados de la segunda encuesta para decidir al Presidente del CEN de Morena y decretó un empate técnico; Porfirio obtuvo 25.34 por ciento de las preferencias y Mario 25.29.

Al respecto, el candidato de 87 años (Muñoz Ledo) ha reiterado en los medios de comunicación que él es el único e indiscutible ganador de esta y anteriores encuestas.

En este sentido han surgido dudas sobre la participación o no del diputado federal, pues él señala que es el presidente legítimo de Movimiento Regeneración Nacional, por lo que no quiere estar en la nueva encuesta.

Cada quien debe hacerse responsable de sus actos, yo soy respetuoso de mis principios; no se puede respetar las reglas cuando te favorece y no cuando no te favorecen, eso no es una democracia”, dijo Delgado refiriéndose a la postura de su oponente.