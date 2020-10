Analizan extinción de fondos y fideicomisos en CDMX: Sheinbaum

En la Ciudad de México ya analizan la extinción de fondos y fideicomisos, que sólo representan gastos por la administración que realizan los bancos, informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

“Los fondos, los fideicomisos cuando no tienen recursos, de todas maneras hay que pagarle al banco su administración; entonces, es importante que esos fideicomisos que no se utilizan, pues se extingan, porque si no representan un gasto público”, explicó en conferencia de prensa.

En días pasados, el Gobierno local envió una iniciativa para desaparecer el Fondo de Prevención de Desastres de la Ciudad de México.

En este caso, la mandataria capitalina justificó el planteamiento, pues “es un fondo que no se utilizaba, o sea, no tiene nada que ver con… ahora te pasamos una nota en específico, pero no es el Fonden, no es en donde había los 6 mil millones de pesos, sino es un fondo que desde hace ya muchos años no se utilizaba; entonces, la Secretaría de Finanzas, pidió su extinción”.

Oposición no permitirá extinción

El Grupo Parlamentario del PAN anunció que no permitirá un nuevo “albazo” de Morena para eliminar ahora el Fondo de Prevención de Desastres de la CDMX, dictamen que está en manos de las Comisiones Unidas de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos y de Administración Pública.

El diputado Héctor Barrera , también presidente de la Comisión de de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, indicó que esta decisión no debe depender únicamente de un solo grupo parlamentario, sino que debe estar sometida a un estricto análisis con mesas de trabajo entre legisladores, para revalorar la viabilidad de ejecutar su desaparición junto con sus riesgos.

Por: Carlos Navarro