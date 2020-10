Se cumplen 711 días de desabasto de fármacos para tratar a niños con cáncer: Rivas

Luego de el robo de 37 mil 956 piezas de medicamento para tratar a pacientes con cáncer, en el que además, Israel riva, papá de Dana, niña enferma de esta enfermedad, señaló que primeramente les habían dicho que estaban perdidas 40 mil dosis de medicamentos.

Desde Palacio Nacional les dieron la noticia de que "un comando armado había ingresado a las instalaciones de los cuartos fríos de los laboratorios donde prestan la red de frío al gobierno Federal para guardar estos medicamentos que traen de Kemex, y que se los habían robado".

Noticias Relacionadas López-Gatell es cuestionado por la oposición por manejo de la pandemia

Dijo además, que Kemex, es una empresa argentina a las que les compran los medicamentos, en el que a su vez, una empresa enfriadoras les presta el servicio para poderlos conservar.

No hay evidencia del robo

Al respecto, señaló que no hay videos, además de que les dijeron que les iban a dar el número de la carpeta de investigación y no lo han tendido, además, indicó que estos medicamentos no son comunes, por lo que no habría personas que los fueran a comprar, por la rareza de su tipo.

Noticias Relacionadas Padres de niños con cáncer reclaman a López-Gatell más acciones contra desabasto de medicamentos

"El ladrón es muy tonto por no saber qué es lo que está robando o el Gobierno Federal está mintiendo", señaló el papá de Dhana.

Afirmó durante la entrevista con Javier Solórzano para El Referente Informativo, Rivas dudan del gobierno sistemáticamente en dos años, además, indicó que este lunes se cumplieron 711 días del desabasto.

Noticias Relacionadas Alertan infección de Coviflú; detectan caso en CDMX

Por otra parte, a Rivas le preocupa la seguridad y los motivos por los que robaron este medicamento, y como contraparte, aseguró que nunca compraron los medicamentos y no los tienen, siendo una farsa.

Dijo que es una posibilidad que la compañía farmacéutica pudo haberles quedado mal en Argentina y no les dio el medicamento, por lo que se les hizo fácil inventar un robo.

Escucha la entrevista completa aquí:

Conoce los detalles por El Heraldo Radio por el 98.5 FM en CDMX; 100.3 FM en Guadalajara, Nuevo Laredo por la 101.9 FM y por la 103.7, en San Luis Potosí por el 93.1 FM, escúchanos por el sitio web de El Heraldo de México y ahora también en Acapulco a través del 92.1 de FM, con la única H que si suena y también se escucha.

Escucha el especial coronavirus: