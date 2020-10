Estudiantes de Jalisco presentan denuncia ante FGR por evasión fiscal de alcancías rateras

Ante la Fiscalía General de la República delegación Jalisco se presentó una denuncia por delincuencia organizada en su apartado de evasión fiscal por los “excedentes” que tiene el sistema de recaudo del trasporte público, al quedarse con 50 centavos de cambio por cada pasaje. El presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (de la UdeG), Javier Armenta Araiza presentó la denuncia.

Los estudiantes hicieron un análisis de la cantidad de dinero que se acumuló por cada pasaje porque no se entregó cambio al usuario en el Sistema de Tren Eléctrico Urbano, el Macrobus y los camiones de distintas rutas tan solo en la Zona Metropolitana de Guadalajara desde agosto del 2018 a la fecha.

Los estudiantes también acudieron al Sistema de Administración Tributaria (SAT) para que se cite a comparecer a los presuntos responsables de quedarse con el dinero y ante la Fiscalía General de República.

“Le pedimos al Secretario de Transporte que respondiera a algunas preguntas y no lo ha hecho, por esa razón decidimos emprender acciones jurídicas, para que, si con nosotros fue omiso, no sea omiso ante las autoridades federales, porque este dinero “excedente” aún no nos queda claro a qué bolcillos va, nos molesta que además no paguen impuestos, y eso es un delito”, añadió Armenta.