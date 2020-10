Escalan diferencias en Morena

Yeidckol Polevnsky, candidata a presidir Morena, calificó como un “cochinero” producto de la corrupción la encuesta para elegir a la nueva dirigencia del partido y anunció que impugnará su metodología ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

"El cochinero es desmedido y obvio el INE está obligado a limpiarlo. ¿Cuántas manos negras se ven ahí?", aseguró en entrevista con El Heraldo de México.

En particular, se dijo sorprendida por haber quedado en cuarto lugar, detrás de Adriana Menéndez, una morenista que nadie ubica.

“Hasta mis detractores dicen que no es lógico. Los resultados nada tienen que ver con la realidad, no tienen pies ni cabeza como todo lo que han hecho las encuestadoras. Yo siempre lo he dicho: lo que no suena lógico suena metálico”, consideró, en alusión a que el dinero pueda haber influido en los resultados.

Recordó que, para ella, la encuesta era positiva, pero los continuos cambios y excepciones le fueron restando credibilidad.

“Validaron a gente como Porfirio Muñoz Ledo que ni afiliado estaba, y para la secretaría general descartaron a Agustín Guerrero, y hasta a este niño (Antonio) Attolini. Cualquiera de ellos es más conocido que cualquiera de los que dejaron”, expresó.

‘DEBO ASUMIR’

Según Polevnsky Gurwitz, el TEPJF no sólo debe invalidar la encuesta que concluyó un empate técnico entre Muñoz Ledo y Mario Delgado. También debe “correr” de la presidencia a Alfonso Ramírez Cuéllar, cuyo periodo al frente del CEN concluyó este 10 de octubre.

“En apego a la legalidad, Ramírez Cuéllar ya se debería ir a su casa, porque su periodo como presidente ya concluyó. Él solicitó una prórroga al tribunal y éste se la negó”, dijo.

Si Ramírez Cuéllar dejara la presidencia, Polevnsky volvería a encabezar la dirigencia, como ocurrió cuando Andrés Manuel López Obrador dejó el cargo.

“A quien conoce la militancia es a mí. Yo he recorrido el país, Porfirio no sale de su casa por su edad”, enfatizó.

POR NAYELI CORTÉS