Giuli y su novio contrataron una agencia para ir a Australia y fueron estafados, perdieron los ahorros de su vida

Suman decenas de jóvenes que han compartido, en redes sociales, haber sido víctimas de una presunta estafa por una empresa mundial que ofrecía viajes al extranjero. La compañía Growpro ofertaba a las personas la posibilidad de viajar a otros países a estudiar, o trabajar, no obstante, se ha revelado que en realidad engañaban a sus usuarios y se quedaban con su dinero.

Así lo han revelado cientos de personas que han asegurado haber sido víctimas de esta empresa, la cual se declaró en quiebra el pasado mes de febrero y desapareció de las redes sociales. En este contexto, se ha vuelto viral el testimonio de una joven argentina identificada en TikTok como @giulipapino.ugc, quien narró como descubrió el fraude en el que perdió los ahorros que había juntado para visitar Australia.

La usuaria de internet explicó que se dio cuenta del fraude luego de que contactó con la escuela donde presuntamente tomaría sus clases de inglés para preguntar sobre su inscripción, sin embargo, la institución educativa negó que haya recibido dinero por parte de la agencia. La joven agregó que para ese punto ella y su pareja habían pagado 3 mil dólares australianos (cada uno) para que Growpro hiciera los trámites, es decir, cerca de 70 mil pesos mexicanos entre ambos.

"Al final nos comunicamos con el instituto con el que íbamos a estudiar inglés, nosotros empezábamos clases el 8 de agosto, según GrowPro. Hicimos un mail traducido y ellos nos dijeron que no habían recibido ningún tipo de transferencia. O sea, básicamente GrowPro se quedó con el dinero. Este dinero eran 3 mil 105 dólares australianos por cada uno", sentenció la mujer en uno de sus videos compartidos en TikTok.

La mujer y su pareja perdieron 70 mil pesos

La mujer comenta que perdió miles de pesos. Foto: Freepik.

Después de darse cuenta de la estafa, la mujer trató de contactar con la empresa, pero esta se declaró en quiebra: "hoy nos levantamos y nos enteramos de que la empresa con la que habíamos empezado a gestionar la visa entró en quiebra", contó. "Estafaron a un montón de gente y ahora nadie te responde ni un solo mensaje", agregó la joven en su denuncia. "Nosotros llegamos a GowPro por otra agencia y ellos (los de la otra agencia) se lavaron las manos. Nadie se hace cargo. Están estafando a mucha más gente", sentenció.

En el mismo clip, la joven informó que los pagos a GowPro los hizo a través de transferencias bancarias, por lo cual no puede recuperar su dinero. La mujer contó que ha tratado de contactar con su banco y explicar la situación, pero la institución le ha respondido que es posible cancelar esos movimientos y que si quiere recuperar su dinero, debe solicitar el reembolso a la persona que recibió su dinero.

"De la tarjeta no se puede cancelar la transferencia, la única manera de hacerlo es por el medio donde lo compraste y ese medio desapareció de la web", dijo la usuaria de internet. "Ahora estoy indignada, hace unas horas estaba triste, llorando y desesperada", añadió la joven en otro video. De igual manera, comentó que hay miles de personas que, como ella, fueron afectados por la empresa y perdieron su dinero, por lo que ha exhortado a las personas a unirse para exigir ayuda de las autoridades pertinentes.

Jóvenes afectados piden apoyo para recuperar su dinero

La joven y su pareja iban a viajar a Australia. Foto: Freepik.

"Hay un montón de gente que perdió mucha más plata que yo. Gente de todos lados me ha estado escribiendo. Así que lo lamento muchísimo por todas las personas que estamos pasando por esta situación", dijo la mujer. Agregó que actualmente ya hay una empresa que lleva registro de todos los afectados por GowPro en Argentina, por lo que invitó a sus seguidores a contactar con esta otra compañía y entre todos buscar una posible solución que les permita recuperar el dinero que perdieron como consecuencia de la estafa.

"Ahí vamos a tener grupos de WhatsApp para afectados, documentos legales y un formulario para reportar el monto que les debe la empresa y así juntar un total de todo lo que debe GowPro, así como lo necesario para solicitar un reclamo. Todo lo necesario para estar actualizados del caso. Entiendo que hay mucha gente que sí fue al extranjero y que no perdieron nada, pero los que estábamos a mitad de camino perdimos mucho. No justifico esto, pero no hay que tirar los sueños para atrás. En equipo y todos juntos nos podemos ayudar un montón", finalizó.