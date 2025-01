Propietario rompe en llanto tras fuerte incendio en California que arrasó con el Museo del Conejo | VIDEO

Uno de los establecimientos más emblemáticos de California ha terminado en cenizas debido a los incendios forestales que azotan el estado y que hasta el momento han cobrado la vida de al menos 5 personas. Se trata del Museo del Conejo con casi 30 años de historia, ubicado en Altadena, uno de los únicos recintos en el mundo dedicado a dicha especie, donde podías encontrar toda clase de artículos.

Steve Lubanski, copropietario del museo, dijo a medios de comunicación que pese a que logró sacar a la mayoría de sus mascotas con vida, el edificio y la mayor parte de su colección que consta de más de 50 mil piezas, fueron completamente consumidos por el fuego.

"Todo el casco antiguo, el emblemático casco antiguo de Altadena, ha desaparecido", dijo Lubanski, copropietario del museo. "Nuestro museo ha desaparecido. Eso me afectará en un tiempo", sentenció para la cadena CBS

Destacó que levantar dicho inmueble le costó a él y a su esposa alrededor de 40 años, sin embargo, aseguraron que no lo dejarán morir, por lo que tratarán de levantarlo y volver a abrir sus puertas. Incluso se ha confirmado que Lubanski trató de sofocar las llamas de su inmueble, pero una casa de a lado cayó encima y terminó por consumir el hogar de los conejos.

¿Cuáles son los factores que han provocado los fuertes incendios en California?

En las imágenes que han circulado en redes sociales se observa como el fuego consume por completo el emblemático museo y la figura de conejo hecha con pasto también desaparece. Según su sitio web, el Museo del Conejo ha aparecido en programas de televisión como "Ripley's Believe it or Not!", así como en el Libro Guinness de los Récords Mundiales.

El sur de California está experimentando sus incendios invernales más devastadores en más de cuatro décadas. Normalmente, los incendios no suelen ocurrir en esta época del año, pero ciertos factores se han combinado para desafiar el calendario de manera rápida y mortal.

Comienza con los vientos de Santa Ana, que soplan las llamas y las brasas a 160 kilómetros por hora (100 millas por hora) —mucho más rápido de lo normal— y combínalo con el regreso de una sequía extrema. Añade un cambio brusco en el clima que hizo crecer toneladas de plantas durante los aguaceros y luego temperaturas récord que las secaron para convertirlas en combustible. Luego está una inusual y pronunciada corriente de chorro, y mucho cableado eléctrico que se agita en esas poderosas ráfagas.

Los expertos dicen que eso es lo que está convirtiendo los incendios forestales en una conflagración urbana mortal. La velocidad del viento y la velocidad de propagación de las llamas están claramente vinculadas.

El sur de California está experimentando sus incendios invernales más devastadores en más de cuatro décadas

Foto: AP

Seguir leyendo:

Carlos González detalla las acciones del gobierno mexicano ante los devastadores incendios en California

Los Angeles antes y después, las imágenes que muestran la devastación provocada por los incendios

¿Qué son los vientos de Santa Ana y qué relación tienen con los incendios de Los Ángeles?