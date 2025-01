Aparecen cárteles con la foto de Fox, Calderón y otros expresidentes en calles de Venezuela: “Se busca por invasor”

Venezuela ha escalado la tensión política al anunciar la distribución de carteles de "se busca" contra siete ex presidentes latinoamericanos que han mostrado su apoyo al líder opositor Edmundo González Urrutia, quien ha declarado su intención de asumir la presidencia del país el próximo 10 de enero, en un acto desafiante frente al mandatario Nicolás Maduro.

El gobierno venezolano, encabezado por Maduro, ha acusado a estos ex gobernantes de conspiración y complicidad en actos terroristas, en el marco de lo que describe como un intento de desestabilización del orden constitucional. Los ex presidentes en cuestión son Andrés Pastrana de Colombia, Mario Abdo Benítez de Paraguay, Vicente Fox y Felipe Calderón de México, Mireya Moscoso y Ernesto Pérez Balladares de Panamá, y Jamil Mahuad de Ecuador.

Este miércoles, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, comunicó la decisión de distribuir los carteles con las fotos de los expresidentes en todos los rincones del país, incluidos puertos, aeropuertos, calles y alcabalas, señalándolos como "invasores" y responsabilizándose de atacar la paz y soberanía de Venezuela. Durante su programa semanal en el canal estatal VTV, Cabello dejó claro que estos exmandatarios no tienen permiso para ingresar al país, y si lo intentan, serían tratados como fuerzas extranjeras que intentan invadir el territorio venezolano.

"Este es un país soberano e independiente, y no nos da la gana que entren a Venezuela, si ustedes quieren venir, aquí los estamos esperando, pero después no se estén quejando", declaró Cabello

Expresidentes acusados de apoyar a la oposición

Créditos: Canal estatal VTV

Tensiones de Venezuela con América Latina

La disputa se centra en la figura de Edmundo González Urrutia, un exiliado venezolano que, a pesar de no ser reconocido como presidente por el gobierno de Maduro, ha logrado reunir el respaldo de varios ex mandatarios de América Latina. González Urrutia, quien se encuentra en Panamá, ha reafirmado su compromiso de "luchar hasta hacer respetar la voluntad del pueblo venezolano", a pesar de las críticas del gobierno de Maduro, que lo califica como un "usurpador".

Los expresidentes mexicanos son acusados de intentar invadir las tierras venezolanas

Créditos: Archivo El Heraldo de México

Recientemente, González Urrutia sostuvo una reunión con el presidente panameño, José Raúl Mulino, quien le expresó su apoyo y lo reconoció como "presidente electo" de Venezuela, un gesto que generó polémica en Caracas. En su encuentro con los expresidentes, incluido el colombiano Andrés Pastrana, González Urrutia recibió respaldo para continuar con su objetivo de juramentarse el 10 de enero, a pesar de que el Tribunal Supremo de Venezuela y la Asamblea Nacional, dominados por el oficialismo, han reiterado que Nicolás Maduro tomará posesión para un tercer mandato en ese mismo día.

El respaldo internacional a González Urrutia ha provocado una serie de medidas diplomáticas por parte del gobierno venezolano, que ha tildado a los ex presidentes de "fascistas" y "agentes de la ultra derecha". De acuerdo con la Asamblea Nacional de Venezuela, los ex mandatarios mencionados han intentado intervenir en los asuntos internos del país y, como consecuencia, han sido declarados "no gratos", lo que implica que cualquier intento de ingresar a Venezuela podría acarrear consecuencias legales y políticas graves.

Sigue leyendo:

Oposición marcha contra la investidura de Nicolás Maduro previo al "día D" en Venezuela

Donald Trump recurre a su inmunidad presidencial para impedir el anuncio de su condena

LA