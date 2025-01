Dan cárcel a conductora ebria que atropelló y mató a una novia cuando salía con su vestido de BODA

Autoridades estadounidenses sentenciaron a más de 25 años de cárcel a una mujer identificada como Jamie Lee Komoroski, quien fue encontrada culpable por la muerte de Samantha Miller - una novia recién casada - y las lesiones de Aric Hutchinson. De acuerdo con medios locales, fue en abril de 2023 cuando la imputada conducía ebria y por accidente chocó contra la pareja, así como con otras personas que viajaban en un carro de golf.

El suceso ocurrió la noche del 28 abril de 2023 en Folly Beach, Carolina del Sur. La reconstrucción de los hechos apunta a que Jamie Lee Komoroski - de ahora 27 años de edad - manejaba a 105 kilómetros por hora en una zona con límite de velocidad de 40 kilómetros por hora, cuando se estrelló contra un carrito de golf donde viajaban una pareja de recién casados y sus invitados, quienes resultaron severamente lesionados.

Las autoridades demostraron que la imputada había estado bebiendo en distintos establecimientos horas antes del accidente, además, se pudo probar que al momento del choque Jamie Lee Komoroski tenía un nivel de alcohol en sangre tres veces superior al límite legal permitido en Carolina del Sur. Con estas evidencias en su contra, así como las pruebas forenses, un juez declaró culpable a la mujer y la condenó a 25 años de cárcel.

El cuerpo de la novia fue arrastrado por más de 90 metros

La mujer perdió la vida tras ser arrollada por Jamie Lee Komoroski. Foto: GoFundme

Tras el accidente vial las autoridades evidenciaron lo violento que fue el choque; según las pruebas presentadas, Jamie Lee Komoroski impactó a la pareja y pasó por encima de ellos, arrastrando el carro de golf - con la novia adentro - por más de 90 metros, hasta que finalmente se detuvo. Como consecuencia Samantha Miller perdió la vida de forma inmediata, mientras que Aric Hutchinson quedó gravemente herido.

El sobreviviente, Aric Hutchinson, ha compartido su testimonio no solo ante las autoridades, sino también con medios de comunicación. En una de sus más recientes entrevistas - la cual le ofreció a Good Morning America, de ABC - el hombre resaltó que como consecuencia del accidente tuvo que someterse a diversas cirugías, esto debido a que sufrió fracturas múltiples y lesiones cerebrales. También platicó sobre las últimas palabras de su entonces esposa Samantha Miller.

Familiares de la novia piden justicia

La pareja viajaba en un carro de golf cuando sucedió el accidente. Foto: GoFundme.

Por su parte, los familiares de Samantha Miller han mostrado su inconformidad con la sentencia, argumentando que Jamie Lee Komoroski actuó de forma deliberada y les causó un daño irreparable: "no fue un accidente. Esta persona eligió beber, subirse al auto y arrollar a mi hija. Ella (la víctima ) no vuelve en 10 años ni en 25 años. Esto es para toda la vida. No solo mató a mi hija, nos mató a todos", dijo Lisa Miller, la madre de la novia fallecida.

Cabe mencionar que Komoroski expresó remordimiento durante sus participaciones en el juicio, donde ella misma se declaró culpable. La imputada afirmó que había reconocido su adicción al alcohol mientras estuvo en espera de conocer su sentencia y agregó que desde el accidente ha estado asistiendo a reuniones de Alcohólicos Anónimos; ahora, su objetivo de vida es hablar sobre el alcoholismo y sus consecuencias, en especial al volante.

