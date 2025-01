Clérigos rompen el silencio sobre la detención de migrantes en las iglesias

Los clérigos rompieron el silencio luego del anuncio de la administración de Donald Trump que indicó que se meterían hasta las iglesias en busca de inmigrantes que se ocultan dentro para evitar ser arrestados por los agentes para ser deportados a sus países.

De modo que los sitios religiosos dejarían de ser lugares “intocables” para dar paso al plan de Trump de las deportaciones masivas en contra de los migrantes que califica como delincuentes; sin embargo, algunos hombres de fe dieron a conocer su postura sobre el tema.

El líder de las campañas de inmigración en Clergy and Laity United for Economic Justice, Guillermo Torres, aseguró que tienen una orden ejecutiva que dicta Dios que siguen, y no la de los políticos, por lo que dejó claro que su compromiso va más allá de las decisiones políticas que ha causado polémica en el mundo, señaló para LA Times.

“¿Crees que vamos a traicionar el mayor mandamiento, amar al prójimo como a ti mismo?”: Guillermo Torres.

Trump dio facultades a los agentes de inmigración para hacer arrestos en las iglesia. Foto: AFP

Religiosos demandan al Departamento de Seguridad Nacional

Pero ante el nuevo decreto de Trump, los clérigos están preocupados por la manera cómo afectará la asistencia de los feligreses a los recintos religiosos. Por ello, un grupo de sociedades religiosas demandaron en un tribunal federal al Departamento de Seguridad Nacional por el cambio de política.

El argumento de la demanda es que la aplicación de la nueva ley antiinmigrante de Trump afectara la asistencia de los feligreses para que acudan además a los servicios en los que participan en las iglesias, lo que también afecta a la libertad religiosa, señalaron.

Fue en 2011 cuando se aprobó un memorando en el que se estipulo que los agentes de inmigración estaban restringidos para llevar a cabo arrestos en lugares sensibles como lo marcaron para designar tanto a las escuelas así como a las iglesias.

