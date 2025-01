Mujer recibe golpiza tras agredir a empleados por olvidar servirle sus papas fritas | VIDEO

Una mujer que acudió al restaurante de comida rápida “Jack in the Box” recibió una brutal golpiza después de atacar a los empleados del local por olvidar entregarle sus tres órdenes de papas fritas. A través de un video que se ha hecho viral en redes sociales, se ve a la consumidora muy molesta gritándole al personal del lugar y lanzándoles los objetos que se encontraban en el mostrador. Poco después, un grupo de empleados sale para intentar calmar a la cliente, pero esta responde tirando un puñetazo que no dio en su objetivo.

Por lo que rápidamente el dramático incidente, que se cree que ocurrió en Carolina del Sur, en Estados Unido, pasó de los gritos a los golpes cuando una empleada atina un golpe en el rostro de la agresiva clienta.

La consumidora que viste pantalones negros, suéter verde, gorro negro y tenis blancos lanza una charola contra la empleada que la golpeó e inmediatamente después uno de los trabajadores se sube al mostrador para golpear a la mujer en la cara a lo que ella responde arrojándole un objeto.

Un chico golpea a una mujer que agredió a empleados de un restaurante de comida rápida. Créditos: Tomada de video.

Redes sociales desaprueban pelea en restaurante

Después una segunda empleada toma del cabello a la mujer y la derriba para seguirla golpeando, otra señora se acerca para intervenir en la pelea, pero el trabajador, que instantes antes golpeó a la agresiva consumidora, comienza a apalear el rostro de la fémina que se entrometió.

El video que tiene una duración de 1:17 segundos termina con tres mujeres y dos chicos intentando separar la pelea mientras los clientes gritan que se llame a la Policía por lo que hasta el momento no está claro si se llamó a las autoridades para terminar con este conflicto en el restaurante de comida rápida o si los involucrados enfrentaron alguna sanción.

Sin embargo, la publicación de este videoclip grabado con el teléfono celular de uno de los testigos has generado una oleada de reacciones entre los usuarios de plataformas como X, Instagram y Facebook, quienes en su mayoría desaprueban las agresiones por parte de los trabajadores y clientes, así como que el hombre haya golpeado a una mujer.

