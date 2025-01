El desgarrador testimonio de una madre latina cuya hija fue asesinada en el ataque de Nueva Orleans: "estaba feliz"

Familiares de las víctimas asesinadas durante el atropellamiento masivo en la ciudad de Nueva Orleans se han unido para exigir justicia por los homicidios ocurridos durante la madrugada del pasado 1 de enero del presente año. En este sentido, se ha vuelto viral el desgarrador testimonio de una madre hispana, cuya hija perdió la vida tras ser embestida por una camioneta, esto mientras celebraba la llegada del Año Nuevo en la calle de Bourbon Street.

La madre de víctima - quien prefirió no dar a conocer su nombre - recordó que su hija Nicole Pérez, tenía 27 años de edad al momento del crimen. Agregó que la joven era madre de familia y criaba a un pequeño de tan solo cuatro años. Al hablar sobre el homicidio, la mujer sentenció que Nicole "era bien trabajadora y feliz. Era muy alegre con su niño. Él ha perdido a su mamá", dijo.

Añadió que su familia ahora esta centrada en hacer “conciencia para que esto no vuelva a pasar a ninguna familia. Era una mujer dedicada a su hijo y su casa. Ahora ya no está conmigo, me la arrebataron”, manifestó su madre", sentenció. Aunado a su testimonio, el tío de Nicole detalló que la pérdida de su familia es irreparable.

Familias de las víctimas hablan por primera vez

La víctima tenía 27 años y un hijo. Foto: NBC News.

"Estuve presente con mi hermana cuando nació mi sobrina Nicole y he visto todo lo que vivió por su hijo. Es irreparable e incomprensible”, relató el tío de Nicole al ser cuestionado por medios locales. Otras personas que atestiguaron los hechos relataron el horror que vivieron en la calle de Bourbon Street, después de que fueron sorprendidos por un presunto terrorista que alquiló una camioneta y - a exceso de velocidad - embistió a decenas de personas que celebraban el Año Nuevo.

Las autoridades locales han identificado al agresor como Shamsud-Din Bahar Jabbar, un veterano del ejército estadounidense de 42 años. El sospechoso aparentemente era originario de Texas, mismo estado en el que alquiló la camioneta con la que perpetró el homicidio de decenas de personas. Tras el ataque, el sospechoso bajó de su unidad y desató un tiroteo contra la policía, donde terminó perdiendo la vida, no sin antes herir a un policía.

El agresor compartía videos del Estado Islámico

El agresor fue asesinado en la escena. Foto: NYPD.

Autoridades indagan sobre los motivos del atentado, pero han calificado el acto como "terrorismo". Según las indagatorias, los investigadores encontraron una bandera del Estado Islámico en el vehículo y encontraron videos que Jabbar había estado compartiendo en redes sociales horas antes del atentado, donde se podía ver que el agresor se sentía inspirado por esta organización.

De igual manera, las autoridades han asegurado que el atropellamiento masivo "fue un acto de terror deliberado”. Aunado a ello también se ha comentado que el hombre actuó solo y no contaba con el apoyo de algún cómplice.

