Exponen perturbadora declaración del caso Loan sobre la exfuncionaria que arreglaba adopciones

Mónica Millapi, una de las invitadas al almuerzo familiar donde el niño Loan Danilo Peña desapareció, dio detalles sobre lo que sucedió el día que el menor de 5 años de edad fue visto por última vez cuando fue a recoger naranjas cerca de la casa de su abuela Catalina Peña.

Millapi es la esposa de Daniel “Fierrito” Ramírez, la pareja fue una de las personas invitadas externas a la familia para participar en la reunión familiar; son amigos de Antonio Benítez, el tío político de Loan y esposo de Laudelina Peña, hermana del padre del infante desaparecido.

La mujer dio pormenores desde que fueron invitados por la familia de Loan para acudir al almuerzo familiar. Fue Catalina Peña y Antonio Benítez quienes les avisaron del encuentro, ese día se festejaba un santo, recordó Mónica Millapi para el programa de televisión local Telenoche.

Mónica Millapi es la única de los siete detenidos por la causa de Loan Danilo Peña que está en prisión domiciliaria al ser señalada de cometer el delito de “sustracción y ocultamiento”. En su relato, la mujer dijo que al terminar de comer, Benitez le dijo a “Fierrito” Ramírez que fueran a buscar naranjas.

Mientras que Laudelina Peña invitó también a Millapi a ir al naranjal. Cuando llegaron a una callecita, Monica Millapi vio a Laudelina que hablaba con Loan, después miró que Camila Núñez, la prima política del niño, se unió a la tía del menor y caminaron juntas para irse, en ese momento Laudelina no dejó de ver a “Fierrito” Ramírez mientras se iba, por lo que Mónica se fue con su pareja.

Instantes después, los niños corrieron, y luego Loan desapareció. “Pasó un rato que llega Laudelina y Camila y ahí es cuando ella recibe el llamado de Victoria Caillava y se aleja un poquito para hablar tranquila” dijo Millapi que agregó:

“Mi marido me dice: ‘Hay que llamar a la policía’. Me acerco a Laudelina para llamar a la policía. Ella me mira y se corta la llamada que ella está haciendo”: Mónica Millapi.