Venezolanos se manifiestan en la embajada en México

Ciudadanos venezolanos se manifiestan afuera de la embajada de Venezuela en México para rechazar la tercera administración del presidente Nicolás Maduro.

Desde las tres de la tarde integrantes de la comunidad venezolana llegaron a la embajada ubicada en la calle de Schiller en la zona de Polanco, con banderas y gritos se están manifestando de manera pacífica, quien espera, ya que lleguen más integrantes.

La circulación aún permanece abierta sobre la calle de Schiller desde la calle de Homero y en dirección a la avenida Presidente Masaryk, a los alrededores de la embajada se monta un operativo de seguridad y vialidad

¿Por qué hay polémica sobre la reeleción de Nicolás Maduro en Venezuela?

La reelección de Maduro no fue reconocida por varios países y organismos internacionales, incluidos Estados Unidos, la Unión Europea, y gran parte de América Latina. En particular, los países del Grupo de Lima y otras naciones, bajo el liderazgo de los Estados Unidos, consideraron que la elección fue "fraudulenta" y que Maduro no tenía legitimidad para asumir el cargo.

En respuesta, la comunidad internacional aplicó sanciones económicas y diplomáticas contra el régimen de Maduro, lo que aumentó la presión sobre su gobierno.

Así reacciona la oposición en Venezuela

La principal oposición de Venezuela, representada por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), acusó este viernes a Nicolás Maduro de haber llevado a cabo un "golpe de Estado" tras ser juramentado por la Asamblea Nacional, dominada por el chavismo, como presidente para el periodo 2025-2031. La oposición sostiene que el verdadero ganador de las elecciones fue su candidato, Edmundo González Urrutia.

