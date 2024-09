VIDEO: Un hombre pasó toda la noche bajo la nieve tras avalancha; logró llamar a emergencias y así pidió ser rescatado

Una tragedia sacudió el Cerro López, de Bariloche cuando una avalancha de grandes dimensiones sepultó a tres esquiadores el miércoles pasado. Uno de ellos fue rescatado el mismo día, mientras que una mujer irlandesa, esquiadora y experimentada escaladadora, perdió la vida en el incidente.

Las autoridades de la Comisión de Auxilio del Club Andino de Bariloche informaron el jueves que rescataron a uno de los sobrevivientes, quien pasó la noche con la mitad de su cuerpo enterrado bajo la nieve. El hombre, de 29 años, se encontraba en una zona de difícil acceso, a más de 700 metros de distancia del punto de inicio de la búsqueda.

Sigue leyendo:

Descubren a mujer intentando robar un ataúd con un cuerpo dentro en Las Vegas, fue detenida

Conmovedor: adulto mayor muere atropellado por un tren, su perrito se queda esperándolo durante días en las vías

Así fue su llamada con emergencias

Este jueves la segunda víctima fue rescatada con vida después de pasar la noche con medio cuerpo enterrado bajo la nieve y logró llamar a emergencias. El equipo de rescate comandado por Martín Raffo, jefe de la Comisión de Auxilio del Club Andino de Bariloche, recibió el llamado.

“Él quedó en la parte más alta de la avalancha. Desde donde estaba él hasta el lugar donde estuvimos buscando hay más de 700 metros y pendiente de 45 grados. Nos llevó más de una hora llegar desde el depósito hasta donde estaba él”, dijo Raffo, citado por la cadena CNN.

El hombre, de nombre Augusto Gruttadauria, sobrevivió gracias a una burbuja de aire y a que milagrosamente su teléfono celular localizó señal pese a estar en lo alto de la montaña. En su conversación explicó la zona en la que estaba, que tenía mucho frío y pidió que enviaran a alguien:

Augusto Gruttadauria (AG): Hola estoy en el Cerro López, me cayó una avalancha. De pedo puedo respirar, tengo las piernas atadas. Por favor.

Operador: No me corte, lo voy a comunicar, ¿su nombre?

AG: Augusto Gruttadauria

Operador: No me corte que me voy a comunicar con Bariloche, no corte Augusto.

(Es transferido con una operadora de Bariloche)

AG: Hola, se me cayó una avalancha en el Cerro López, por favor. Me está agarrando hipotermia. Hace cuatro horas me cayó. De pedo puedo respirar porque me hice un hueco.

Operadora: ¿Cómo se llama?

AG: Yo soy Augusto Gruttadauria. Estoy en la cara derecha del refugio. Envíen a alguien por favor. Tengo frío.

Operadora: Necesito que se calme. Me dijo que está entonces a la derecha.

AG: Por favor

Operadora Si señor, tenemos conocimiento, por favor no me corte. No hagas esfuerzos de más por favor. Ahí ya estamos localizando al personal, quedate tranquilo.

AG: Gracias por atenderme. Ojalá vengan, ojalá lleguen.

Fue trasladado a un hospital con hipotermia, pero sin lesiones graves

Agregó que este hombre fue trasladado al hospital debido a que presentaba hipotermia, sin embargo, no tiene lesiones graves.

Según el jefe de la comisión de rescate, Martín Raffo, la avalancha fue clasificada como de grado tres, lo que indica un evento de gran magnitud. Las condiciones climáticas adversas y el terreno peligroso dificultaron las tareas de búsqueda y rescate.

“La avalancha que hubo ayer es grado tres, o sea es muy grande en la escala de las avalanchas, y lo que se hace en el primer momento, se buscó. Eran tres las personas que estaban involucradas, una, como todos saben, lamentablemente estaba fallecida y otro estaba con lesiones leves. Y ahí se hace una búsqueda en el contexto en el cual es seguro, también para el grupo de rescate. No nos olvidemos que el lugar seguía siendo peligroso y que él estaba 700 metros más arriba, imposible de ser escuchado, de comunicarse”, dijo Raffo.