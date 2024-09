Conmovedor: adulto mayor muere atropellado por un tren, su perrito se queda esperándolo durante días en las vías

Los perros son, sin duda alguna, los mejores amigos del hombre. Una muestra de ello es una perrita de Argentina, quien vio a su dueño - un adulto mayor - morir, tras ser atropellado por un tren y aún así no se ha despegado de la estación donde ocurrieron los hechos. Según el relato de testigos, el animal parece estar esperando a su compañero y no ha querido salir del lugar, pese que los trabajadores han tratado de adoptarla.

Fue el pasado lunes 2 de agosto cuando el adulto mayor, identificado como Carlos, llegó a la estación del tren José C. Paz, ubicada en la Provincia de Buenos Aires. El adulto mayor iba acompañado de su mascota: una perrita mestiza de 14 años de edad. No obstante, el hombre fue embestido por uno de los trenes y perdió la vida como consecuencia del fuerte impacto que recibió. Pese a que su compañera presenció lo ocurrido, la canino no ha querido despegarse de la estación.

La perrita vio la muerte de su dueño y se quedó esperándolo por días

El hombre fue atropellado por un tren y murió de inmediato. Foto: archivo.

Trabajadores de la estación relataron que la perrita parece estar esperando a su dueño y todos los días, desde el pasado lunes, se sienta debajo de la taquilla de boletos, aparentemente esperanzada de volver a ver al adulto mayor. "Qué tristeza más grande. Esta perrita era del abuelo que tuvo el accidente acá en José C. Paz. Dios mío. Qué tristeza", escribió una mujer en redes sociales, quien aseguró trabajar en la estación y ser testigo de que el animal no quiere salirse del lugar.

La mujer agregó que la perrita no ha querido salir de la estación desde que su dueño tuvo el fatal accidente: "se encuentra en la estación, no quiere salir. Su dueño tuvo un accidente fatal. La perrita era de él. Se quedó en la boletería esperándolo", agregó la mujer en su denuncia compartida en redes sociales. Ante esta publicación, decenas de internautas se vieron conmovidos y han tratado de ayudar al animal, para que pueda encontrar refugio pronto.

Piden apoyo para adoptar a la perrita que busca a su dueño

El perrito continúa en la estación. Foto: Clarín.

"La perrita está a resguardo, pero no por mucho tiempo. Se necesita juntar dinero para poder castrarla y saber si alguien conoce al dueño para ver si algún familiar la busca o puede hacerse cargo", informó la trabajadora de la estación, quien pide apoyo para buscarle un hogar a la perrita. Hasta ahora, se desconoce si el adulto mayor vivía solo con su mascota, o si algún familiar de él se hará responsable de su leal amiga.

Otros internautas han destacado que el caso es digno de una película de Hollywood, incluso han comentado que la historia es similar a la de Hachiko: "la vi el mismo lunes, de pasada en la estación. No sabía que era la mascota del hombre que atropelló el tren. Es increíble. Pobrecita. ¡Lo debe estar esperando! Ojalá puedan dar con la familia del señor o encuentre alguien que la adopte. Me hace acordar mucho al caso de Hachiko", escribió una mujer en redes sociales.