Revelan inéditas imágenes del Titanic con un impactante resultado

Imágenes inéditas del Titanic se han revelado tras hundirse durante su viaje inaugural que partió desde Southampton en el Reino Unido rumbo a la ciudad de Nueva York en Estados Unidos en 1912. En una de las fotos se observó una impactante escena en la estructura del enorme barco de 269 metros de largo.

Aquel accidente se convirtió en tragedia al haber mil 500 personas fallecidas una vez que la enorme y lujosa embarcación quedó sumergida a unos 3 mil 800 metros de profundidad a 600 kilómetros al sureste de la costa de Newfoundland en Canadá.

La icónica escena de la película Titanic. Foto: Especial

¿Por qué el Titanic sigue siendo un ícono de la cultura pop?

Sin embargo, no fue sino hasta 1985 cuando se encontraron los restos aún intactos del Titanic surgiendo varias fotografías y videos sobre el hallazgo del gigante de acero que sería tratado como una atracción turística, y a su vez se contara su historia en el cine con la dirección de James Cameron.

Así lucía la proa del Titanic en 2010. Foto: RMS Titanic Inc

En ese sentido, una de las escenas icónicas del largometraje se quedó inmortalizado justo cuando Jack (Leonardo Di Caprio) y Rose (Kate Winslet) van hasta la punta del barco conocida como la proa, donde ella sube a una de las barandillas para ser detenida por Jack mientras abre los brazos.

¿Qué imagen inédita del Titanic surgió?

Justo en esa sección del barco, es donde se tomaron las nuevas imágenes en las que el paso del tiempo no ha perdonado al gigante de metal que quedó sumergido por siempre. Al respecto, Tomasina Ray, directora de colecciones de RMS Titanic Inc. dijo: "La proa del Titanic es simplemente icónica. Hay todos estos momentos en la cultura pop, y eso es lo que te viene a la cabeza cuando piensas en el naufragio. Y ya no se ve así", señaló.

La proa del Titanic se ha desgastado por el tiempo. Foto: RMS Titanic Inc

De manera que parte de la barandilla de la proa del Titanic ha ido desapareciendo ante la presión del agua que de forma paulatina ha desprendido piezas del barco de lujo construido por el astillero Harland and Wolff de Belfast, Irlanda de Norte.