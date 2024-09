Tribunal Electoral de San Luis ordena al Congreso tomar protesta a diputado que fue excluido

Por unanimidad del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de San Luis Potosí (TEESLP) el Congreso del Estado deberá tomar Protesta en un un plazo que no exceda las 48 horas al diputado propietario plurinominal del PAN, Marcelino Rivera Hernández, quien fuera excluido en la sesión de instalación de la 64 Legislatura y sí lo hicieran al suplente que se declaró Sin Partido.

Al desahogar los juicios ciudadanos TESLP-JDC-106 y 108 promovidos por Marcelino Rivera Hernández y por el PAN fueron declarados fundados los agravios luego que el pasado 14 de septiembre en la Sesión de Instalación de la nueva Legislatura la Directiva saliente encabezada por el diputado del PVEM Roberto Ulices Mendoza Padrón, el del PRI, Alejandro Leal Tovías y del PAN la priista Bernarda Reyes Hernández, negaron la Toma de Protesta al diputado propietario y sí lo hicieron al suplente, Enrique Gerardo Ortiz Hernández, atribuyendo que el primero estaba inhabilitado por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) por presuntas irregularidades en su Cuenta Pública 2013 cuando era alcalde del municipio huasteco de San Martín Chalchicuautla.

Tribunal de SLP pide que Marcelino tome protesta Foto: Especial

Exigen no restringir el derecho político

La ponencia de la magistrada Yolanda Pedroza Reyes fue votada a favor por unanimidad y en ella asienta que no se puede restringir el derecho político electoral de acceso y desempeño al cargo para el que fue electo "toda vez que la resolución administrativa no se encuentra firme por estar controvertida y no se muestra en los juicios que se haya suscitado un cambio en la designación jurídica a partir de las determinaciones emitidas por Sala Regional Monterrey dentro del Juicio de Revisión Constitucional 213 del presente año donde se determina que con base en el principio de presunción de inocencia que constituye un fundamento de garantías judiciales no se puede restringir el derecho de ser votado y electo para un cargo de elección popular".

Por ello, el TEESLP reconoce a Marcelino Rivera Hernández como diputado propietario y ordena al Congreso del Estado a que en un plazo no mayor a 48 horas una vez que sea notificado tomarle Protesta en sesión ordinaria o extraordinaria, incluirlo en las decisiones en comisiones y en el Pleno con voz y voto, así como recibir la remuneración como legislador local.

Una vez cumplida la sentencia, el Congreso del Estado de San Luis Potosí deberá informar al TEESLP y a la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación su cumplimiento.

Por su parte, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Rubén Guajardo Barrera señaló que con la sentencia queda demostrado que Morena, el PVEM y PT podrán tener mayoría, pero que eso no implica que tengan la razón y advirtió que si todos los asuntos los tienen que llevar a tribunales para que se actúe con legalidad "este es el primer paso, el primer aviso, esperamos que en la sesión del viernes se le tome Protesta a Marcelino Rivera Hernández", indicó.

El líder de la bancada panista reveló que el IFSE le había pedido al Congreso del Estado que inhabilitara a su diputado y le contestaron a través de las comisiones de Gobernación y Justicia que no tenían atribuciones y hoy quedó demostrado que sus derechos político electorales están a salvó y existe un agravio en contra de Marcelino Rivera Hernández y en contra del PAN.

Sigue leyendo:

Reforma reforzará actuar de la Guardia Nacional, dice diputado de Tamaulipas

Dictan orden de aprehensión en contra del senador electo Miguel Ángel Yunes

Día de la carne en su jugo: Jalisco se prepara para celebrar la emblemática fecha que nació gracias a los hot dogs

DRV