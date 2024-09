Un aparente atentado, el debate presidencial y el voto oculto: expertos descifran las claves de las elecciones en EU

La carrera presidencial en Estados Unidos continua cerrada, pues los esfuerzos entre Donald Trump y Kamala Harris por asegurar el triunfo el próximo 5 de noviembre no han arrojado a un ganador claro en las encuestas nacionales del país vecino. A pesar del los recientes eventos como el debate presidencial y el aparente segundo atentado que sufrió el expresidente, las preferencias electorales se mantienen en incertidumbre.

Por medio de una mesa de análisis electoral en Heraldo Media Group, un grupo de expertos políticos del más alto nivel expresaron su opinión referente a tres aspectos clave que definirán a los famosos "Estados Péndulos", durante el espacio en radio de Oscar Mario Beteta, se reflexionó en torno al segundo atentado de Donald Trump, el pasado debate presidencial y el voto oculto de los americanos.

¿Los atentados contra Trump han aumentado su popularidad electoral?

La Dra. Tonija Hope, directora del Centro de Asuntos Internacionales Ralph J. Bunche, en la Universidad Howard, expresó que después del aparente atentado, sumado a la primera agresión que Donald Trump sufrió, la popularidad del político incrementó entre sus seguidores y el electorado en general.

"La gente que lo apoya lo apoyan mas que antes", aseguró Hope, no obstante, no descartó una sorpresa que pueda voltear el rumbo de una contienda que describió como cerrada. "Vamos a ver una sorpresa en octubre, algo va a pasar que va determinar quien sí y quien no".

Los estados clave y los colegios electorales definirán la elección en EU

Así mismo, la Dra. Mariana Aparicio Ramírez, internacionalista y catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la UNAM, declaró para los micrófonos del Heraldo de México que la diferencia de quien gana la elección en Estados Unidos, depende de ciertos puntos electorales que serán determinantes, puntualmente en demarcaciones como Pensilvania, debido a que se depende de los colegios electorales.

“La fórmula no tuvo el éxito de la primera, si me permiten ponerlo en esa posición, pero aún así, en términos generales la propensión al voto no se ha posicionado de manera definitiva como para determinar una elección", expresó referente al segundo atentado en contra de Donald Trump

El voto oculto en Estados Unidos es una realidad

“Esta es una carrera de caballos, nariz con nariz"

Créditos: X @VP

Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, profesor de relaciones internacionales y ciencia política, de la Universidad de las Américas Puebla, y articulista del Heraldo de México, puntualizó en la importancia del voto oculto y el debate presidencial. Explicó que el pasado debate y reciente convención demócrata le valió tres puntos adicionales a Kamala Harris, mientras que el primer atentado le dio 3 puntos de ventaja al expresidente Trump

“Esta es una carrera de caballos, nariz con nariz, todavía es muy pronto para decir quien puede ganar las elecciones, puede pasar cualquier cosa (...) Ya empezaron a votar en tres estados, hay voto oculto y a los americanos les da pena decir que votaron por Kamala o Trump"

Sigue leyendo:

"Está bien ser malvada": así fueron las escalofriantes confesiones de Carly, la adolescente que mató a tiros a su mamá

Putin no acudirá a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum