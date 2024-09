Llama Papa Francisco a elegir en Estados Unidos al menor de los males

El Papa Francisco, que concluyó su gira de 12 días por el sudeste asiático y Oceanía, acusó a los candidatos presidenciales de Estados Unidos, el republicano Donald Trump y la demócrata Kamala Harris, de estar "contra la vida".

El jesuita argentino, de 87 años, regresó a Roma tras el viaje más largo y más lejano de sus once años y medio de pontificado, durante el cual visitó Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur y despejó dudas sobre su salud.

En el avión que lo llevó de regreso a Italia, el pontífice respondió a las preguntas de los periodistas sobre temas como la guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás en Gaza o las elecciones presidenciales estadounidenses del 5 de noviembre.

Al referirse a los candidatos, el exmandatario Trump y la vicepresidenta Harris, afirmó que ambos están en contra de la vida, tanto el que echa a los emigrantes como la que mata a los niños.

Trump colocó a la inmigración, una de las principales preocupaciones de los votantes según las encuestas, en el centro de su nueva candidatura a la Casa Blanca. Su rival, Harris, lo acusa de difundir mentiras sobre el derecho al aborto, que ella apoya.

El Papa respondió a preguntas de los reporteros durante el camino de vuelta a Roma. Foto: AFP

"En la moral política, por lo general se suele decir que no votar es malo, no es bueno. Hay que votar y hay que elegir el mal menor. ¿Quién es el mal menor? ¿Esa señora o ese señor? No lo sé, que cada uno en conciencia piense y haga esto", subrayó el papa, según la transcripción al castellano de sus declaraciones en italiano publicada por el portal Vatican News.

El pontífice argentino se pronuncia con frecuencia sobre el tema de los inmigrantes, cuyo rechazo por parte de las sociedades occidentales denuncia. También suele reiterar su oposición al aborto, que compara con un asesinato.

Regresa del viaje por Asia revitalizado

Jorge Bergoglio, que se mueve en silla de ruedas, aterrizó poco antes de las 19:00 horas locales en el aeropuerto de Fiumicino de la capital italiana. Su ambicioso periplo de 33 mil kilómetros había sembrado dudas sobre su capacidad de resistir a esta odisea a tres meses de cumplir 88 años y poco más de un año después de someterse a una importante operación abdominal.

Pero ni la agenda repleta con 16 discursos y múltiples actos oficiales, ni el desfase horario o el calor tropical hicieron demasiada mella en el sonriente pontífice, al frente de la Iglesia católica desde 2013. A lo largo de la gira se mostró animado y despierto, especialmente en uno de los puntos culminantes del viaje, una misa multitudinaria ante 600 mil fieles en Dili, la capital de Timor Oriental.

La salud del Papa había sido un tema de preocupación entre la curia romana. Foto: AFP

Durante dos horas y bajo un intenso calor, se dejó llevar por gestos improvisados, especialmente ante los jóvenes, reaccionando con vivacidad a los testimonios que le leían y solicitando al intérprete que tradujera sus declaraciones. El 45º viaje internacional del Papa confirma la importancia de estos desplazamientos para Francisco, que siempre ha preferido el terreno y el contacto con multitudes.

"En su espíritu, el Papa no se siente cansado, sino contento. Es una perspectiva muy distinta, también muy cristiana, de ver las cosas", dijo el director del servicio de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni.

La reunión con los jóvenes fue lo que más disfrutó el Santo Papa. Foto: AFP

Esta gira histórica, pospuesta en 2020 debido a la pandemia, abordó un amplio abanico de temas importantes para el Papa: el diálogo con el Islam en Indonesia, la lucha contra los abusos infantiles en Timor Oriental, la protección del medioambiente en Papúa Nueva Guinea o la defensa de los derechos de los trabajadores migrantes en Singapur.

Desde una mezquita de Yakarta a las atiborradas calles de Dili, el Papa de los confines del mundo recordó la importancia que otorga a las periferias una Iglesia global que desearía más abierta. Francisco tiene en la agenda otro viaje internacional a partir del 26 de septiembre, con una visita de cuatro días a Luxemburgo y Bélgica, antes de dirigir en octubre la Asamblea General del Sínodo de los Obispos sobre el futuro de la Iglesia católica.

Con información de AFP