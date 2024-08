"Eres un adúltero en serie": hija de Elon Musk arremete contra su padre

A través de una publicación en Threads perteneciente a Meta, Vivian Jenna Wilson evidenció y criticó a su padre, el dueño de Tesla y otras compañías, el multimillonario empresario Elon Musk.

Y es que la hija del dueño de la empresa Space X, arremetió contra su padre cuestionando sus valores y acciones que han desencadenado una cadena de críticas en las últimas semanas del mes, esto luego de que Musk compartiera una imagen de su familia en la red social de la que es dueño: X.

Vivian, hija de Elon Musk arremete contra su padre en Threads

La joven expresó en esta red social que entendía el nuevo ángulo que está proyectando su padre como hombre de familia cristiana; sin embargo, se dijo sorprendida por su elección de imagen.

Asimismo, la joven se refirió al rol que tiene Musk en la familia y señaló: "No eres un hombre de familia, eres un adúltero en serie que no ha dejado de mentir sobre tus propios hijos. Nunca has demostrado ser cristiano y, según mi conocimiento, nunca has pisado una iglesia", dijo la joven, quien arremetió contra su propio padre.

Acusa su forma de haberla educado

Además, la hija del también dueño de X, -antes Twitter, cuestionó las prácticas de enseñanza que había utilizado con ella, refiriéndose a comportamientos racistas.

Describió y acusó a su padre de que el lenguaje árabe era el lenguaje del enemigo cuando ella tenía solo seis años; "Has sido demandado por discriminación en múltiples ocasiones y provienes de un contexto de apartheid en Sudáfrica", agregó.

Incluso, la joven dijo que el magnate hombre de negocios no le importaba el calentamiento global, motivo por el que se siente desilusionado. Por otra parte, la joven también expresó su apoyo a la fórmula presidencial demócrata: Kamala Harris y Tim Walz, partido contrario al que apoya su padre, quien tiene preferencia por el republicano Donald Trump, y su candidato J.D Vance.

Vivian Wilson denuncia maltrato

Desde que era niña, Vivian y su padre, Elon Musk ha estado marcada por supuestos maltratos por parte del empresario cuando era niña, esto de acuerdo con la hija del empresario. Reveló que en 2022, la joven en su etapa de universitaria buscó la aprobación de un tribunal en California, Estados Unidos para cambiar su nombre, quien durante el proceso denunció a su padre; "No vivo, ni deseo tener relación con mi padre biológico de ninguna manera", dijo en su declaración.

