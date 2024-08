VIDEO: rayo cae mientras un mariachi toca en un cementerio y se salvan de milagro

Los integrantes de un mariachi en El Salvador vivieron para contarlo después de que un potente rayo cayera peligrosamente cerca de ellos mientras interpretaba una canción en un cementerio de la comunidad de Ilopango,

El grupo de música popular mexicana había sido contratado para rendir homenaje a un difunto en el camposanto, un servicio que se ha vuelto común en muchas partes de América Latina, donde la música se utiliza para recordar y celebrar la vida de los fallecidos. Sin embargo, lo que comenzó como una tarde tranquila y emotiva terminó convirtiéndose en una experiencia aterradora que los músicos nunca olvidarán.

Sigue leyendo:

Terror en el agua: cierran 30 playas por presencia de bacterias peligrosas para turistas

Un rayo cae en playa de Italia; hay tres personas heridas, uno de gravedad

Los músicos se encontraban en medio de una interpretación solemne cuando, de repente, el cielo se iluminó con un destello incandescente, seguido por un sonido ensordecedor que hizo eco en todo el cementerio. El rayo, un fenómeno natural tan hermoso como peligroso, impactó cerca del lugar donde el mariachi estaba tocando, dejando a todos los presentes en estado de shock.

El rayo fue captado en video y se viralizó

El momento fue captado en video por una de las personas presentes, quien no pudo evitar gritar de susto al ver el rayo caer tan cerca del grupo. El video, que muestra a los músicos sorprendidos y confundidos tras el impacto, rápidamente se volvió viral en las redes sociales, acumulando miles de reproducciones y comentarios en plataformas como TikTok.

Se recomienda no salir ante posibilidad de tormenta eléctrica

Créditos: Freepik

El video del incidente no tardó en circular en las redes sociales, donde se volvió objeto de una mezcla de preocupación, asombro y, en algunos casos, humor. Mientras muchos usuarios expresaron alivio de que nadie resultara herido, otros encontraron la oportunidad para hacer comentarios jocosos sobre la surrealidad de la situación.

"De milagro no revivió con ese choque que le dio Thor", comentó un usuario, en referencia al dios del trueno de la mitología nórdica. Otros comentarios incluían: "Por eso las cosas se hacen en vida, no quería la serenata" y "Creo que no le gustaban las rancheras". Estos comentarios reflejan el peculiar sentido del humor con el que muchos usuarios de redes sociales enfrentan situaciones tensas o inesperadas.

Un rayo puede ser mortal

Créditos: Archivo El Heraldo de México

Un rayo puede alcanzar los 100 millones de voltios

Los rayos son fenómenos naturales extremadamente peligrosos que pueden provocar lesiones graves o incluso la muerte en quienes se encuentran cerca de su punto de impacto, la descarga eléctrica de un rayo puede superar los 100 millones de voltios, y su temperatura puede ser cinco veces mayor que la de la superficie del sol.

Es por esto que, ante tormentas eléctricas, se recomienda evitar permanecer al aire libre, especialmente en espacios abiertos como cementerios, donde la probabilidad de ser alcanzado por un rayo es mayor. Afortunadamente, en este caso, los integrantes del mariachi y los presentes en el cementerio salieron ilesos, aunque probablemente con un susto que tardarán en olvidar.

LA