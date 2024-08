VIDEO: Una mujer salta valla para molestar a un tigre de 227 kilos en zoológico y después escapa

La mujer estuvo cerca de ser mordida por el animal mientras lo molestaba a través de la reja. Especial

La policía de Nueva Jersey se encuentra buscando a una mujer después de que fue captada en video acercándose ilegalmente al santuario de los tigres de Bengala en el zoológico de Cohanzick, en Bridgeton, para provocar a uno de estos animales, de 227 kilos de peso.

Las autoridades afirman que la visitante del zoológico saltó la valla de madera que contiene a los ejemplares y comenzó a "tentarlos" metiendo la mano a través de la valla de alambre. En el video publicado por la policía , se puede ver que casi fue mordida por el gran felino.

El tigre mostraba comportamientos de depredador

El cuidador de animales Avery Menear señaló que los comportamientos de Mahesha, el felino de 7 años de edad, demostraban actitudes de depredación.

"Ese movimiento de ida y vuelta que hacía era como si estuviera cazándola. También se puede ver que mueve la cola y eso es un comportamiento agitado", dijo, citado por un canal de televisión local.

"En el video se puede ver que su pata se levantó, después de que ella se acercó a él; todos esos son comportamientos depredadores que estaba mostrando", agregó Menear.

Autoridades y visitantes se encuentran indignados

La mujer ignoró una señal que prohibe acceder a esa zona. Foto: Especial

Los visitantes frecuentes del zoológico de Bridgeton se mostraron visiblemente molestos al ver el video.

"No sé qué piensa la gente. Están aquí para ver nuestra exhibición y la gente no debería intentar hacer algo así, es una locura"; "Me resulta alucinante cómo alguien puede tomar una decisión tan egoísta", fueron algunos de los comentarios que provocó esta acción.

La policía dice que no sólo fue inapropiado y peligroso, sino que también es ilegal escalar las vallas del zoológico. Según la policía, la mujer violó una ordenanza municipal, algo que está claramente marcado en los carteles exteriores del recinto.

Sin embargo, en este momento, la policía dice que desconoce cuál sería el alcance del castigo al que se enfrenta. Ante esto, han solicitado que cualquier persona que tenga información sobre la mujer que aparece en el video llame a la policía de Bridgeton.