FOTOS: intenso incendio forestal amenaza a Atenas

Un gran incendio avanzaba fuera de control en las afueras al norte de la capital griega y provocó numerosas órdenes de evacuación en suburbios y alrededores de Atenas, mientras el fuerte viento socavaba los esfuerzos de cientos de bomberos y docenas de aeronaves que descargaban agua.

Ante el incendio masivo y de rápido avance que provocó llamas que en ocasiones alcanzaron más de 25 metros de altura, Grecia buscó y se le prometió asistencia de otros países con la activación del mecanismo mutuo de protección civil de Europa.

Sigue leyendo:

Lluvias en la Sierra Tarahumara acaban con los incendios forestales en Chihuahua

VIDEO: afecta incendio forestal 660 hectáreas en el Valle de Guadalupe

Combaten incendio forestal a 2 mil metros de altura en Sonora

El incendio, que comenzó el domingo por la tarde a unos 35 kilómetros al noreste de Atenas, arrasó casas y negocios, y lanzó una capa de humo y cenizas sobre el centro de la capital griega. Los cortes de electricidad causan afectaciones en algunas partes de la ciudad y en semáforos de los principales cruces del centro.

Las autoridades dijeron que 15 personas resultaron heridas, en su mayoría por inhalación de humo, cuando el incendio alcanzó secciones periféricas de un suburbio a unos 15 kilómetros del centro de la ciudad. El Observatorio Nacional de Grecia indicó que las imágenes de satélite muestran que el incendio ha afectado a alrededor de 10 mil hectáreas.

Prometen ayuda internacional

Francia enviará un helicóptero, Italia aportará dos aviones de descarga de agua y la República Checa asignará 75 bomberos y 25 vehículos, de acuerdo con autoridades, mientras que Serbia y Rumania también estaban preparando ayuda.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la vecina Turquía anunció que el país enviará dos aviones para extinción de incendios y un helicóptero. España también estaba ultimando refuerzos para enviar a Grecia.

Países vecinos ofrecieron su ayuda a Grecia. Foto: AFP

El fuego avanzaba deprisa por pinares secos tras sucesivas olas de calor este verano, luego de un invierno especialmente seco. Los meses de junio y julio de este año fueron los más calurosos jamás registrados en Grecia, que también tuvo su invierno más cálido documentado.

"Los bomberos han estado trabajando a toda máquina durante meses. Están agotados", dijo Nikos Lavranos, jefe del principal sindicato de bomberos de Grecia.

Un incendio excepcionalmente peligroso

Las autoridades enfrentaban un incendio excepcionalmente peligroso, que llevan combatiendo más de 20 horas en circunstancias dramáticas, sostuvo el ministro de Crisis Climática y Protección Civil, Vassilis Kikilias. El fuego avanzaba principalmente en dos frentes, y algunas zonas eran de acceso especialmente difícil en una montaña al nordeste de Atenas, de acuerdo con Kikilias.

Tres hospitales —entre ellos uno infantil—, dos monasterios y un centro de menores ya habían sido evacuados. Se enviaron al menos 30 alertas de evacuación de emergencia a los celulares de los residentes de la zona.

Miles de personas han sido evacuadas de la zona. Foto: AFP

"El viento soplaba en una dirección y posteriormente en otra. El humo era asfixiante. Uno no podía ver. Los ojos se llenaban de lágrimas. No se podía respirar. No se podía ver la casa. Ni siquiera se podía ver el helicóptero que arrojó agua. Sólo se podía oír. Nada más", detalló Spyros Gorilas, un residente de la zona de Dioni que roció su casa con agua para salvarla de las llamas.

Las autoridades emitieron más órdenes de evacuación en suburbios de la capital mientras continuaban los fuertes vientos. El fuego se había reavivado en más de 40 ocasiones en zonas donde había remitido un poco, de acuerdo con el coronel Vassileios Vathrakogiannis, vocero de los bomberos.

Despliegan una impresionante cantidad de bomberos

Un despliegue de más de 700 bomberos y 27 equipos de efectivos especialmente entrenados para combatir incendios forestales, con más de 80 miembros de las fuerzas armadas, se enfrentaban a las llamas, según el Departamento de Bomberos. Más de 190 vehículos participaban en la operación, mientras que 17 aviones y 16 helicópteros de descarga de agua prestaban apoyo aéreo.

Tres hospitales de la capital estaban en alerta para atender a posibles heridos. Ambulancias y paramédicos atendieron a dos bomberos, uno por quemaduras leves y otro por problemas respiratorios, mientras que otros 13 civiles fueron atendidos por problemas respiratorios por la densa humareda, dijo Vathrakogiannis.

Las llamas pueden verse desde los suburbios de Grecia. Foto: AFP

La Asociación Médica de Atenas instó a los residentes de zonas cercanas a las áreas afectadas a tener precaución, especialmente aquellos con enfermedades crónicas, ancianos, mujeres embarazadas, niños pequeños y aquellos con problemas respiratorios y cardíacos.

La Guardia Costera griega ordenó que todos los ferrys con origen y destino en el cercano puerto de Rafina, que sirve principalmente a las islas Cícladas y Creta, se desviaran al puerto de Lavrion debido al incendio. Las autoridades en poblaciones cercanas abrieron al menos un centro deportivo y ofrecieron habitaciones en hoteles a los evacuados.

Los daños materiales son cuantiosos. Foto: AFP

En las evacuaciones participaron 380 agentes de policía con 77 vehículos, 36 motocicletas, tres autobuses y cuatro furgonetas. A media mañana habían ayudado a alejar a más de 250 personas de la zona de peligro. La policía publicó un video en redes sociales que mostraba a agentes cargando ancianos en brazos para llevarlos de casas a vehículos que esperaban, mientras el cielo nocturno al fondo se volvía rojo por las llamas y el humo.

Piden a los habitantes seguir instrucciones de las autoridades

El Departamento de Bomberos hizo un llamado a los residentes para que siguieran las órdenes de evacuación, y las autoridades subrayaron que algunas personas que se negaron a abandonar sus hogares posteriormente quedaron atrapadas y tuvieron que ser rescatadas, poniendo en peligro las vidas de los bomberos.

Cientos de personas se sumaron voluntariamente a los bomberos. Foto: AFP

Meteorólogos y funcionarios han advertido del riesgo agravado de incendios debido a las condiciones meteorológicas entre el domingo y el jueves. La mitad del país está en alerta roja por riesgo de incendios.

Un riesgo constante

Los incendios forestales son habituales en Grecia durante sus veranos secos y cálidos, aunque las autoridades han dicho que el cambio climático hace esos fuegos más grandes y frecuentes.

En 2018, un enorme incendio arrasó la localidad costera de Mati, al este de Atenas, atrapando a la gente en sus hogares y carreteras cuando intentaban huir en auto. Más de 100 personas murieron, incluyendo algunas que se ahogaron cuando intentaban huir a nado de las llamas.

Otros incendios azotan las naciones vecinas. Foto: AFP

Más de 20 personas murieron el año pasado en incendios en Grecia, incluidos 18 migrantes que se vieron atrapados por el fuego cuando cruzaban un bosque en el nordeste de Grecia, en un enorme incendio que ardió durante más de dos semanas.

Incendios forestales también azotan algunas regiones en las vecinas naciones de Macedonia del Norte y Albania, en medio de altas temperaturas estivales y fuertes vientos.

Con información de AP