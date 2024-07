IMÁGENES FUERTES: abuelita tropieza y cae; camioneta la arrolla

Una mujer de la tercera edad fue arrollada por un automóvil luego de que tropezara y resbalara frente a un vehículo y el conductor, sin percatarse de su caída, terminara pasando sobre ella.

En el video se observa a la anciana que queda inmóvil en el suelo, y una persona cercana, al percatarse del accidente, corre en su auxilio.

El conductor, notando el suceso demasiado tarde, desciende rápidamente del vehículo para asistirla. Poco a poco, más personas se acercan al lugar del incidente, sin embargo, la mujer no muestra signos de movimiento.

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de la víctima y si sobrevivió al accidente. Según algunos comentarios en redes sociales, el incidente habría ocurrido en Jerusalén, aunque esta información aún no ha sido confirmada oficialmente.

“Oh Dios mío”, “No sería poblana la seño y no vio el tope de velocidad”, “ese no es ingreso a paso peatonal”, ¿cómo no la va a ver que se cayó?, “Ya no deben salir a la calle”, fueron algunas de las cientos de reacciones que se generaron en la red social X.