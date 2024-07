VIDEO: se aferra a robar celular y termina colgado de la ventana

En redes sociales se viralizó el video de un presunto ladrón que viajaba colgado de la ventana de un automóvil que circulaba a gran velocidad en Barra de Tijuca, zona oeste de Río de Janeiro, Brasil. Según testigos, el hombre intentó robar el celular del conductor en un semáforo, pero lo tomó del brazo y arrancó.

En la grabación, que tiene una duración de 32 segundos, se muestra el vehículo que circula a más de 100 kilómetros por hora mientras el presunto ladrón levanta las piernas, después apoya una de ellas en el espejo retrovisor del coche para aferrarse y no caer al asfalto.

El presunto ladrón apoya una de las piernas en el espejo retrovisor del coche. Créditos: El Heraldo de México.

¿Qué final tuvo el presunto delincuente?

De acuerdo con medios brasileños, la Policía Militar informó que se enteraron del incidente a través de las redes sociales y posteriormente, el 31º Batallón de la Policía Militar (BPM) de Recreio dos Bandeirantes realizó una búsqueda en el área. Los oficiales afirmaron que el conductor no se puso en contacto con las autoridades para denunciar el incidente.

El video no muestra el desenlace del incidente, ya que no se ve si el hombre se suelta o es dejado en algún lugar por lo que hasta el momento, no se tiene información sobre la identidad del conductor, tampoco hay detalles del vehículo implicado ni del hombre que viajaba colgado de la ventanilla.