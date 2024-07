"Sonaron 5 disparos": testigos revelan en horror que vivieron durante el atentado contra Trump

Testigos que presenciaron el intento de asesinato contra el ex presidente Donald Trump han hablado - ante diferentes medios de comunicación en Estados Unidos - sobre lo que ocurrió la tarde del pasado 13 de julio en un acto de campaña que realizada el empresario en Pensilvania. La cadena BBC recogió el testimonio de algunas personas que presenciaron lo sucedido, las cuales relataron que vieron al tirador mucho antes de que comenzaran los balazos.

El testigo - entrevistado por BBC - relató que él y otros asistentes del mitin se dieron cuenta de que un hombre sospechoso se encontraba cerca, por lo que trataban de alertar a las autoridades. El testigo aseveró que vio al tirador con un rifle, mientras se desplazaba por un techo, esto sin que las autoridades parecieran percatarse de su presencia o trataran de hacer algo para detenerlo.

Sigue leyendo:

FBI identifica a tirador que atacó a Trump en Pensilvania

Tirador habría disparado a una distancia de más de 150 metros contra Trump, equivalente a la cancha del Estadio Azteca

Testigos trataron de alertar a las autoridades sobre el tirador

El candidato resultó lesionado. Foto: AP

"Señalamos al hombre en el techo, pero las autoridades parecían no entender lo que pasaba. Nos preguntábamos por qué Trump seguía hablando y por qué no lo sacaban del escenario. Finalmente, sonaron cinco disparos y vimos cómo el Servicio Secreto neutralizó al atacante", dijo el hombre, quien prefirió no identificarse ante medios. Enfatizó que, por varios minutos, él y otras personas trataron de alertar a la policía y el Servicio Secreto, pero las autoridades no parecían entender sus señas.

De igual manera, el testigo lamentó que el lugar del mitin no tuviera la seguridad necesaria para evitar este tipo de hechos violentos: "no entiendo por qué no había agentes en todos los techos. Esto no es un lugar grande, deberían haber cubierto mejor la zona”, dijo para BBC. Por su parte, otro testigo - quien se identificó como Joseph - detalló que él estaba al lado de la persona que perdió la vida como consecuencia de las balas.

Testigo detalla que murió una persona en el atentado contra Trump

Trump emitió un nuevo mensaje en redes. Foto: redes sociales.

"Escuché varios disparos. El hombre que estaba a mi lado sufrió un disparo en la cabeza, murió al instante (y) cayó al fondo de las gradas. Otra mujer parecía haber sido alcanzada en el antebrazo o en la mano", dijo Joseph para la BBC. Agregó que los disparos iban dirigidos al candidato Donald Trump, pero la persona fallecida se interponía en el trayecto de la bala.

Por su parte, el candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump emitió un breve comunicado a través de su red social Truth Social, en el que confirmó que recibió un disparo en la parte superior de la oreja: “me dispararon con una bala que perforó la parte superior de mi oreja derecha”, dijo el empresario. “Es increíble que un acto así pueda ocurrir en nuestro país”, sentenció Trump en su plataforma digital.