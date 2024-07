Acosador es condenado a cadena perpetua porque planeaba matar a una famosa conductora de televisión

Cuando se dice que las mujeres estamos en peligro sólo por el simple hecho de existir, muchas personas lo toman como una exageración, pero la realidad es que el mundo se encuentra lleno de hombres dispuestos a realizar los hechos más atroces con una víctima. Un claro ejemplo de ello es Gavin Plumb, un guardia de seguridad de 37 años que fue condenado a cadena perpetua por conspirar para secuestrar, violar y asesinar a la presentadora de televisión británica Holly Willoughby.

Condenan a cadena perpetua a acosador en Londres

De acuerdo con autoridades internacionales, Plumb fue arrestado después de que un oficial encubierto estadounidense descubriera sus perturbadores mensajes en un foro en línea y alertara al FBI y a las autoridades británicas. El hombre desarrolló una obsesión con la presentadora Holly Willoughby y planeó su ataque durante varios años.

En sus mensajes, discutía detalladamente cómo secuestrarla, violarla y matarla, además de que compartía imágenes de su casa en donde señalaba puntos de emboscada; por si esto no fuera lo indignante por sí solo, entre los objetos encontrados en su apartamento se incluían cloroformo, correas metálicas y otros elementos que componían su "kit de secuestro". Pero el caso se hizo aún más perturbador cuando la corte escuchó cómo Plumb había aterrorizado y atacado a otras mujeres en el pasado.

Según sus declaraciones, en el año 2006 intentó secuestrar a dos azafatas y, dos años después, amenazó a dos adolescentes con un cuchillo dentro de un almacén. A pesar de estos antecedentes, Plumb insistió en que sus planes eran solo fantasías, por suerte, el jurado no creyó su defensa y lo declaró culpable bajo los cargos de conspiración para secuestrar, violar y asesinar a la presentadora.

Se sabe que Gavin Plumb es padre de dos hijos.

El juez describió los planes de Plumb como "particularmente sádicos, violentos y degradantes", por lo que sentenció al acusado a cadena perpetua con un periodo mínimo de 15 años. Durante el juicio, se reveló que Plumb había estado involucrado en más de mil mensajes con otros usuarios en línea, donde discutía abiertamente sus fantasías y planes para atacar a Willoughby, afirma el medio internacional The Independent.

¿Cómo se encuentra Holly Willoughby?

Afortunadamente, Holly Willoughby de 43 años, no fue atacada en ningún momento. La conductora ha sido una figura prominente en la televisión británica durante más de una década, presentando programas como "This Morning" y "Dancing on Ice" y tras conocer los planes de Gavin Plumb, decidió renunciar a su derecho al anonimato y agradeció públicamente a las autoridades y al oficial encubierto por su intervención, que evitó un posible feminicidio.

La condena de Gavin Plumb no solo representa justicia para Holly Willoughby, sino que también sirve como un recordatorio de los peligros que enfrentan las personalidades públicas en la era digital.

La sentencia de Plumb ha resaltado la importancia de la colaboración internacional en la lucha contra los delitos cibernéticos y la protección de figuras públicas de amenazas reales y persistentes. Además, el caso subraya la creciente preocupación por la seguridad en línea y el impacto de las comunidades virtuales en la perpetración de la violencia en contra de las mujeres alrededor de todo el mundo.