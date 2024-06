VIDEO: Atropellan a una mujer segundos después de ofrecer una entrevista para televisión

A través de redes sociales como TikTok y X circula un video en el que se muestra el momento exacto en el que una mujer es atropellada luego de haber ofrecido una entrevista para un canal de televisión española, en la cual, irónicamente habló sobre las nuevas sanciones de tránsito, por lo que, como era de esperarse, se han originado todo tipo de reacciones en torno a esta grabación.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que estos desafortunados hechos ocurrieron en noviembre de 2022 en las calles de la comunidad autónoma española de las Islas Baleares, sin embargo, durante los últimos días el clip volvió a ser difundido en plataformas digitales y nuevamente se hizo viral.

Sigue leyendo:

Momento exacto en que conductor atropella cortejo funébre en Tepeaca; deja 9 personas heridas | VIDEO

IMÁGENES FUERTES: camión de carga embiste y arrolla a 2 motociclistas en Azcapotzalco

Joven es atropellada luego de ofrecer una entrevista para un canal español

Esta entrevista viral fue realizada por un reportero de IB3, canal de televisión fundado por las autoridades autónomas de las Islas Baleares y durante la breve charla, en comunicador cuestionó a la joven sobre las nuevas reglas de tránsito impuestas en el archipiélago y la joven amablemente respondió a las preguntas y al finalizar el enlace subió a su scooter eléctrico y se marchó aprovechando que el semáforo peatonal estaba en verde, sin embargo, cuando casi llegaba a la mitad de la calle fue embestida por un automóvil que se pasó el semáforo.

La joven ofreció una entrevista sobre infracciones de tránsito. Foto: IB3

Ante el impacto, la joven cayó contra el asfalto, afortunadamente, el auto no iba circulando a una velocidad alta y gracias a ello aparentemente no sufrió lesiones de gravedad, dicha escena fue captada por las cámaras del canal IB3 y se pudo escuchar que el reportero hizo una expresión de asombro ante lo sucedido, no obstante, se desconoce cómo es que terminó este episodio pues en ese momento la grabación llegó a su fin.

La joven fue atropellada por un automovilista que no respetó el semáforo en rojo. Foto: IB3

Como se dijo al principio de esta nota, estos desafortunados hechos ocurrieron a finales del 2022, sin embargo, recientemente el clip volvió a ser difundido en plataformas digitales y nuevamente la accidentada entrevista se hizo viral provocando todo tipo de reacciones entre los internautas pues hubo quien usó esta escena para hacer memes o ironizar sobre el hecho de que la mujer fue atropellada luego de haber hablado de sanciones de tránsito, además, también hubo quien pidió tomarse el asunto con seriedad y se mostraron en saber cómo es que concluyó el caso.