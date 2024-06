“El hermano más increíble del mundo": con emotivo mensaje despiden a Jackson James, atleta que murió ahogado

La tarde de este lunes se confirmó la muerte de Jackson James Rice, deportista que representaría a Tonga en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024, quien apenas tenía 18 años de edad y concursaría en la disciplina de kitefoil o iQFOiL, una modalidad de windsurf.

La noticia fue confirmada por su padre, y la publicaron medios locales de Tonga, en la que aseguran que el joven murió tras sufrir un desvanecimiento mientras estaba buceando en apnea en aguas poco profundas, pese a los intentos de reanimarlo, los servicios de emergencia no pudieron salvarlo.

James Rice nació en Estados Unidos, y sus padres son de origen inglés, sin embargo, él y su hermana crecieron en la ciudad de Ha’apai, Tonga, un reino polinésico, una de las islas Fiyi, ubicada en el Pacífico Sur de Oceanía

En redes sociales, la hermana del deportista, Lily Rice, compartió un emotivo mensaje en el que se despidió de su hermano y agradeció el tiempo que compartieron, además, de decir que de haber llegado a los Juegos Olimpicos, habría regresado con una gran y brillante medalla.

“Fui bendecida con el hermano más increíble del mundo y me duele decir que falleció. Ni siquiera sé qué decir. No sé qué hacer ni qué pensar. Extraño a Jj más allá de lo que puedo creer. Estoy en shock, todavía no puedo creerlo y nos tomará tanto tiempo a todos los que amamos a Jj volver a sentirnos bien. Jj era la persona única, divertida y sorprendente que he conocido y voy a extrañar todo sobre él. Tenía talento y era increíble en todo lo que intentaba. Era un kitefoiler increíble. Habría llegado a los Juegos Olímpicos y habría salido con una gran medalla brillante y una sonrisa aún más grande. Fue increíble arreglando todo. Haré todo lo posible para usar lo que pueda. él me enseñó a ser un poquito tan increíble como él y la mayoría de las personas que nos vieron a Jj y a mí juntos habrían visto nuestras habituales disputas juguetonas, pero cuando no había nadie cerca él era un gran blandengue y jugábamos Minecraft y Terraria por horas de la noche y la última vez que lo vi me dio un gran abrazo y desearía haber aguantado más. Hizo tantos amigos increíbles en todo el mundo porque era muy adorable y todos lo extrañarán. él cariño Jj, dejaré que me golpees y me des las piernas muertas si vuelves

Jj si puedes ver esto perdí el juego, donde esta la biblioteca. Y haz una mantis presa. Te amo mucho”, compartió su hermana en Facebook