Las últimas FOTOS de una mujer antes de caer por un barranco y morir, se resistía a un asalto

Una joven, identificada como Alma Bohadana de 22 años de edad, perdió la vida mientras escapaba de unos sujetos que pretendían asaltarla en Brasil. De acuerdo con medios locales, la mujer, de nacionalidad israelí, se encontraba de vacaciones en el país de Latinoamérica, cuando fue sorprendida por un grupo de delincuentes, quienes trataron de despojarla de sus pertenencias. Sin embargo, todo terminó en tragedia, ya que la víctima cayó a un barranco mientras huía y murió.

Los hechos ocurrieron en el barrio de Santa Teresa, en Río de Janeiro, donde la turista se hospedaba en compañía de sus amigos. Según la denuncia, la joven estaba paseando por la zona, cuando fue interceptada por supuestos criminales a bordo de motocicletas. Aparentemente, los sospechosos habrían tratado de asaltar a la mujer, quien salió corriendo y subió una barda para escapar de sus agresores, pero no se percató de que tras la barda había un acantilado, al que terminó cayendo.

Sigue leyendo:

IMÁGENES FUERTES: hombre graba su propio asalto tras salir de un concierto, le arrebataron el celular

Confirman que cuerpos hallados son de surfistas extranjeros en BC; se opusieron a robo

Alma brincó una barda para escapar de los asaltantes y murió

Alma llevaba 90 días en Brasil. Foto: especial.

Testigos que presenciaron los hechos detallaron, a medios locales, que la joven fue interceptada por sujetos armados que viajaban en una motocicleta, por lo que en su desesperación salió corriendo y escaló una barda, pero no se percató de que detrás del muro había un barranco, por lo que terminó cayendo al precipicio. Locatarios escucharon los gritos de auxilio de Alma, quien no murió de forma instantánea, pero al bajar a revisar ella ya no tenía signos vitales.

A la zona de los hechos arribaron elementos de seguridad y paramédicos, quienes constataron que la mujer ya había fallecido. "Traté de salvarle la vida, pero no pude", comentó uno de los habitantes de la zona, quien bajó el barranco para tratar de ayudar a Alma, pero no tuvo éxito. Cabe mencionar que la turista llevaba más de 90 días en Brasil y se alojaba en un albergue local; pese a que no hablaba portugués, había entablado buena relación con sus compañeros.

Alma llevaba 90 días en Brasil

La joven era originaria de Israel. Foto: especial.

“Ella había aprendido samba y compartió conmigo gran parte de su cultura israelí. Todos en el albergue la amaban. Ella se quedará aquí para siempre con nosotros, en el mandala (pintura mural) que pintó con tanto amor en cada detalle”, sentenció para la prensa local uno de los empleados del lugar donde residía Alma, quien la recordó con cariño y lamentó que la violencia que hay en el país haya terminada con la vida de la joven, quien apenas tenía 22 años de edad.

Hasta ahora, las autoridades brasileñas no se han pronunciado por la muerte de la joven; medios locales señalan que no hay, por ahora, personas detenidas en relación con los hechos violentos. Se espera que el caso sea investigado por las autoridades y se dé con el paradero de los asaltantes que ocasionaron la tragedia.