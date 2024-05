Niña conmueve a las redes sociales tras festejar que venció el cáncer: VIDEO

Phoebe Ashfield, una valiente niña de Dudley en West Midlands, se volvió viral en redes sociales luego de que superó un agresivo cáncer y lo celebró de una manera muy especial. Diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda a los siete meses de edad en 2019, la pequeña Phoebe ha enfrentado esta enfermedad devastadora, que incluyó tres recaídas a lo largo de su tratamiento.

El camino de Phoebe no ha sido fácil. Durante tres largos años, su familia y ella se enfrentaron a incertidumbres y desafíos constantes. Su madre, Emma Wyke, de 30 años, relató, en abril cuando todo terminó, cómo en un punto crítico del tratamiento los médicos le advirtieron que se preparara para lo peor. "Me dijeron que no iba a salir adelante. Es desgarrador ver a tu niña pasar por tanto dolor", compartió Emma.

Lo hizo con mucha emoción. Foto: X.

Te puede interesar:

VIDEO: hombre protege a su bebé durante ataque con bomba molotov en taquería

Una familia es "impactada" por varios rayos mientras estaban el patio de su casa: VIDEO

La pequeña superó el cáncer y lo festejó

Sin embargo, la resiliencia y la fuerza de Phoebe fueron muy grandes. Comenzó su batalla con una ronda de quimioterapia que lamentablemente no fue suficiente para mantener el cáncer a raya. Sufrió su primera recaída en junio de 2019, lo que llevó a tratamientos más intensivos como la terapia Car-T, donde sus propias células madre fueron modificadas para luchar contra la enfermedad. A pesar de los esfuerzos, Phoebe enfrentó dos recaídas más, una en septiembre y otra en enero de 2020, por lo que requirió un trasplante de células madre.

Leyenda

El momento culminante de esta lucha llegó cuando Phoebe, rodeada de enfermeras y bajo el aliento de su madre, tocó la campana que simboliza el fin de su tratamiento. Esto quedó grabado y fue subido a redes sociales, donde hasta la fecha sigue en tendencia.

Los padres de la menor están contentos de que superó el cáncer

"Cuando por fin tocó la campana, fue una mezcla de emociones. Querías llorar de felicidad, pero la preocupación de una posible recaída seguía latente", confesó Emma. En redes sociales muchas personas se han conmovido con todo esto y al ver la alegría de la pequeña y las ganas con las que hace las cosas.

Se ha vuelto un ejemplo de esperanza para muchos. Foto: X.

Su madre agradeció a las personas que donan células madres: "Sin estas personas desinteresadas, mi hija no estaría aquí", afirmó. Su historia es un testimonio de la diferencia que pueden hacer los donantes en la vida de quienes luchan contra el cáncer. Phoebe Ashfield ahora es más que una sobreviviente; se ha convertido en un símbolo de esperanza y fortaleza para muchos.