VIDEO: ladrón intenta asaltar a un joven, se defiende y lo noquea de un solo golpe

En redes sociales se viralizó un video en el que se ve cómo un hombre se defiende de un supuesto asaltante, quien intentó amedrentarlo y atacar con un arma blanco, sin embargo, tras darle un golpe en la cara, logró dejar inconsciente al delincuente. Todo esto ocurrió en Bogotá, Colombia, y los internautas aseguraron que aunque fue muy valiente y le dio su merecido, se arriesgó muchísimo.

Salió ileso de los ataques del presunto criminal. Foto: TikTok.

Tras volverse tendencia a nivel internacional, el joven, identificado como Santiago Reyes, fue entrevistado por el medio local El Tiempo y mencionó que todo pasó cuando caminaba por el barrio Alcaparros, luego de salir del gimnasio, pero de la nada lo interceptaron dos sujetos para ofrecerle drogas, las cuales rechazó y acto seguido quisieron asaltarlo, pero él no lo permitió.

Se arriesgó mucho. Foto: TikTok.

“Lo empujé y procedió a sacar un cuchillo”, mencionó. Luego de eso se ve cómo esquivó algunos ataques del delincuente y cómo aprovechó un descuido de él para darle un golpe certero en el rostro que lo dejó noqueado. Luego de eso la policía tardó en llegar, pero sólo le dijeron que guardara la calma.

El complice ya no intervino tras ve a su compañero en el suelo. Foto: TikTok.

“En el momento en el que comenzó el video estaba llegando la policía, pero se demoró demasiado en actuar y me tocó sí o sí pegarle al man; porque si me alejaba, me apuñalaban”, mencionó el chico, quien precisó que ha practicado artes marciales mixtas y taekwondo.