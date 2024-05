VIDEO: jóvenes agreden a pareja de ancianos y no les sale bien, acaban humillados

Una pareja de jóvenes comenzó a golpearse en plena avenida con una mujer y un hombre de la tercera edad tras bajar de sus automóviles al estar implicados en un percance automovilístico. El pleito fue grabado por uno de los testigos cuyo video fue compartido en las redes sociales.

En los poco más de un minuto de duración se observa cuando las dos parejas pelean a golpes en medio del camino junto a sus automóviles que dejaron a detenidos provocando caos vial al no dejar avanzar al resto de los conductores que no podían hacerlo para no arrollar a los peleadores.

Sigue leyendo:

VIDEO: joven choca con ancianos y los agrede; vecinos los defienden y lo golpean

VIDEO: horror en parque diversiones, sube a 27 las personas que murieron quemadas

La adulta mayor golpeó a la joven. Foto: Captura de pantalla

Los adultos mayores dieron una golpiza a los jóvenes

Al fondo de la toma se ve al señor de la tercera edad llevar un bat de madera con el que se defiende del joven que buscaba golpearlo, mientras que de frente a ellos la adulta mayor pelea con la mujer joven que buscaba tomarla del cabello, pero la persona de edad provecta pudo contrarrestar el ataque.

Cuando todo indicaba que los jóvenes lograrían someter de manera sencilla a los adultos mayores, éstos consiguieron defenderse para ser ellos quienes terminaran por dar una golpiza al automovilista y a su compañera durante la noche.

¿Cómo terminó la pelea entre los ancianos y los jóvenes?

El video fue compartido en las redes sociales donde al momento contabiliza más de medio millón de reproducciones; sin embargo, se desconoce en qué lugar ocurrió la agresión entre las parejas así como qué fue lo que desató la gresca en la que la que sufrió las mayores agresiones fue la joven mujer.

Una vez que la adulta mayor dio la golpiza a la mujer, esta se fue al carro donde viajaba y junto con su acompañante subieron al auto y se fueron del lugar. El metraje comenzó a circular en las redes desde hace cinco días, pero se desconoce la fecha exacta cuando ocurrió la pelea.