Mujer pide la eutanasia para su perro enfermo, lo deja y lo encuentra en adopción meses después, ¿qué sucedió?

Una mujer, originaria de Estados Unidos, denunció haber sido víctima de una estafa por parte de una fundación de animales supuestamente dedicada al cuidado de la salud de los caninos. La protagonista del caso es Kristie Pereira, una joven que acudió a la compañía para aplicarle la eutanasia a su mascota - un cachorro que estaba sumamente enfermo y había perdido la movilidad en sus cuatro extremidades - pero meses más tarde descubrió que su leal amigo nunca murió y que los veterinarios lo habían dado en adopción.

Pereira explicó que Beau, un cachorrito que tenía como mascota, sufría de una severa lesión hepática. Según la joven, el lomito estuvo recibiendo atención médica en la fundación veterinaria Lost Dog & Cat Rescue Foundation, donde los médicos le indicaron que ya no había nada que pudieran hacer para salvarle la vida, por lo que le aconsejaron aplicarle la eutanasia a su mascota.

Sigue leyendo:

Acusan a exposición de maltratar perritos durante un performance: Museo Tamayo responde a la polémica

Estas son las características de los perros que viven más años

Mujer pidió eutanasia para su perro y los veterinarios lo dieron en adopción

El cachorro de la mujer tenía una lesión hepática. Foto: Freepik.

La mujer accedió a este procedimiento, pero en la ciudad de Falls Church - en Virgina - el condado prohibe que los dueños estén presentes durante la eutanasia de sus mascotas, por lo que Pereira dejó a su perrito con los especialistas y se fue. No obstante, días después encontró al cachorrito en una página de adopciones, por lo que decidió asesorarse con el Centro de Adopción y Servicios para Animales del Condado y pedir que la fundación le regresara a su perro.

Aunque la mujer pidió el apoyo de las autoridades, le explicaron que no podría recuperar a su mascota, esto debido a que la fundación le hizo firman un formulario renunciando a la propiedad del animal. Aparentemente, el documento establece que los veterinarios pueden atender a las mascotas si consideran que su enfermedad es tratable, pese a que los dueños pidan la eutanasia. Además, una vez que los perritos son puestos en adopción, no pueden regresar con sus antiguos dueños, por lo que Pereira no podrá recuperar a su cachorro.

Los veterinarios le dijeron que su perro ya no podía ser salvado

La mujer encontró a su mascota en un sitio de adopciones. Foto: Freepik.

Kristie ha utilizado sus redes sociales para denunciar a la fundación, asegurando que cuando ella llevó a su mascota para recibir tratamiento, los veterinarios le dijeron que no había nada que pudieran hacer por él, ya que si le hubieran dicho que había una cirugía para salvarlo ella habría pagado lo necesario. En este sentido, la mujer ha exhortado a los dueños de mascotas a verificar lo que firman y pedir segundas opiniones médicas antes de pedir la eutanasia de sus perros.

En cuanto a Beau, Pereira lamentó que su cachorro ya no podrá estar con ella. Sin embargo, exhortó a las personas a adoptar al cachorro, quien, según ella, es muy leal y un "gran amigo". "Estoy segura de que si lo adoptaran, sería una gran familia. Pero eso no debería ser lo que está pasando", dijo la mujer ante el medio en inglés The Washington Post.