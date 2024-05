Famoso fisicoculturista es detenido por matar a golpes a su esposa; le dejó 8 costillas rotas

El reconocido fisicoculturista Igor Porto fue detenido, en Brasil, por el homicidio de su esposa Marcela Luise Souza Ferreira, de 31 años, quien perdió la vida como consecuencia de una fuerte golpiza. De acuerdo con medios locales, el deportista habría tratado de engañar a la justicia diciendo que su pareja se había caído, pero los médicos encontraron lesiones en su cuerpo que no consistían con la declaración del hombre.

Marcela había estado hospitalizado en cuidados intensivos desde el pasado 10 de mayo, cuando su esposo la llevó a un hospital local con severas lesiones en todo el cuerpo. Igor habría explicado que su pareja se resbaló mientras limpiaba la casa, pero los especialistas descubrieron heridas que no eran consistentes con las declaraciones del fisicoculturista, por lo que alertaron a la policía local.

Sigue leyendo:

A proceso sujeto que presuntamente asesinó a su abuela de 83 años y enterró su cuerpo clandestinamente

Detienen al presunto feminicida de Jocotitlán, habría ocultado el cuerpo de su pareja en una plancha de cemento

Marcela ya había denunciado a Igor por agresiones

La mujer llegó al hospital con ocho costillas rotas. Foto: Pixabay.

Tras más de 10 días hospitalizada, luchando por su vida, Marcela falleció el pasado 20 de mayo, como consecuencia de las lesiones internas que tenía. Su deceso fue confirmado por su familia, quienes - ante cámaras de la televisión local - hicieron un llamado a las autoridades para que se investigue a Igor Porto, quien era esposo de la víctima y actualmente permanece en prisión, esto mientras la policía investiga el caso.

Cabe mencionar que no es la primera vez que las autoridades investigan al fisicoculturista, previamente Igor habría sido denunciado por agredir a uno de sus vecinos y al empleado de una caja registradora en un supermercado, no obstante, no recibió sentencia por ninguna de estas dos agresiones. Ahora, la policía lo señala como principal sospechoso por la muerte de Marcela, quien tenía ocho costillas rotas.

Piden justicia para Marcela Luise

El fisicoculturista quedó detenido por el crimen. Foto: Policía local.

En medios locales trascendió que Marcela había solicitado una orden de restricción en contra de Igor, esto luego de que la pareja tuvo una ruptura. No obstante, ambos acordaron regresar y ella anuló las medidas de protección. De acuerdo con los médicos que atendieron a la mujer, Marcela sufrió un traumatismo craneoencefálico en ambos lados de la cabeza y en la base del cráneo; además, tenía una fractura en la clavícula, ocho costillas rotas y varios hematomas en el cuerpo, lo que sus lesiones no corresponden con una caída.

La defensa de Igor asegura que el hombre tiene profesión de abogado, es nutricionista y educador físico, por lo que solicitan a los jueces del caso que cancelen la prisión preventiva y lo dejen llevar el proceso en libertad, mientras se determina si es culpable por el homicidio de Marcela Luise Souza Ferreira.