Hacen extraño descubrimiento en un supermercado: mujer vivía en un letrero

En un supermercado de Michigan, Estados Unidos, obreros hicieron un extraño descubrimiento en el letrero que identifica el lugar cuando observaron un misterioso cable que estaba en el techo del recinto por lo que fueron a investigar llevándose una enorme sorpresa al ver lo que estaba en el interior.

Los obreros siguieron el camino del cable dentro del supermercado Family Fare en Michigan, y cuando llegaron al techo justo detrás del enorme letrero del sitio, en el interior encontraron a una mujer de 34 años de edad quien se había instalado de forma indefinida.

La mujer de 34 años vivió por un año en el supermercado en Michigan. Foto: Archivo

¿Cuánto tiempo vivió la mujer en el letrero?

La mujer había adaptado el interior del pequeño espacio del letrero del supermercado para que pudiera vivir lo más confortable posible, al respecto, el oficial del Departamento de Policía de Midland, Brennon Warren, aseguró que la mujer en situación de calle había vivido en el lugar desde hace un año.

“Es una historia que te hace rascarte la cabeza. Alguien vive dentro de un letrero”, afirmó el oficial Warren, quien indicó que la mujer afirmó que cuenta con un empleo, pero carece de una vivienda, por lo que decidió vivir dentro del letrero donde colocó objetos como si se tratara de un departamento normal.

La mujer vivió detrás del letrero del supermercado Family Fare. Foto: Especial

¿Qué comodidades tenía la mujer viviendo en el letrero?

La casa que la mujer adaptó detrás del letrero del supermercado Family Fare contaba con algunas comodidades instaladas en un hogar normal tales como:

Una computadora.

Una impresora.

Una cafetera.

Asientos.

La mujer cuya identidad no fue revelada, abandonó su hogar improvisado al no oponer resistencia y de forma pacífica se fue del lugar, no sin antes ser asesorada por la policía que le brindó información sobre programas sociales a los que se podía acercar.