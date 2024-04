Advierten de nueva pandemia “100 veces peor que el Covid”:¿cuándo se presentaría?

Desde que el Covid-19 apareció en el mundo como pandemia en 2020, expertos en el tema advierten sobre otros virus que posiblemente lleguen a tener ese estatus que ponga en peligro de nueva cuenta a la humanidad, tal es el caso de una cepa que el investigador de la Universidad de Pittsburgh, el doctor Suresh Kuchipudi, tiene identificada.

Kuchipudi afirmó que el mundo se está acercando “peligrosamente” a la próxima pandemia debido a la gripe aviar, virus respiratorio que actualmente tiene una cepa con riesgo de mutar que tendría graves repercusiones en las personas, situación que ya se refleja en casos de pacientes infectados, uno de ellos identificado en Texas, Estados Unidos.

¿Qué cepa de gripe aviar causaría una pandemia?

La cepa H5N1 que comienza a causar afectaciones en la gente, es calificada como altamente patógena (que causa enfermedad) y mortal. El doctor Suresh Kuchipudi quien es experto en la gripe aviar, aseguró que el virus parece ser fatal aproximadamente para la mitad de las personas que lo contraen.

“Este virus ha estado en la cima de la lista de pandemias durante muchos, muchos años y probablemente décadas. Y ahora nos estamos acercando peligrosamente a que este virus pueda causar una pandemia”, señaló en una sesión informativa en la Casa Blanca.

“Los virus H5N1 ya han demostrado varias características importantes de un virus potencialmente pandémico, el virus ya está distribuido globalmente, y este virus en particular, que a menudo se percibe como un virus aviar, puede infectar a una variedad de huéspedes mamíferos, incluidos los humanos”, acotó citado por el Daily Star.

¿Cuándo se presentaría la nueva pandemia?

Sin embargo, el experto en enfermedades respiratorias dijo que la cepa de gripe aviar H5N1 no es algo por lo que se deba estar preocupado pronto, pero afirmó que ha causado pánico: “Realmente no estamos hablando de un virus que aún no ha dado un salto, estamos hablando de un virus que está presente en todo el mundo, ya infecta a una variedad de mamíferos y está circulando”.

En su opinión, el doctor Kuchipudi aseveró que la cepa H5N1 tiene la mayor amenaza para desarrollar una pandemia: “se está desarrollando a plena vista y está presente en todo el mundo. Ya es hora de que estemos preparados”, señaló.