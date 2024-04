La cruel confesión de una joven que asesinó a su madre con un sartén: "acabo de matar a mi mamá"

Una joven - de 26 años de edad - fue arrestada luego de que llamó al 911 y confesó haber asesinado a su madre utilizando un sartén de cocina. La sospechosa, identificada como Skydajah Patterson, es señalada por el homicidio de Selma Mclean, de 46 años, quien murió dentro de un departamento en el Bronx de Nueva York, Estados Unidos.

De acuerdo con información de medios locales, el homicidio ocurrió días después de que la joven fue dada de alta de un centro de tratamiento de salud mental. Aparentemente, fue la propia Skydajah quien alertó a la policía a través de una llamada al 911; la mujer detalló a la operadora que había matado a su madre, por lo que solicitó la presencia de equipos de emergencia.

La víctima era una mujer llamada Selma Mclean. Foto: especial.

¿Qué dijo la joven sobre el homicidio de su madre?

Hasta la vivienda donde ocurrieron los hechos, arribaron elementos de seguridad, quienes encontraron a Selma con evidentes traumas en el rostro y la cabeza; la mujer ya no contaba con signos vitales, mientras que Skydajah fue hallada dentro de la misma casa, cuando aún sostenía el sartén con manchas de sangre y cuero cabelludo de su madre. "Acabo de matar a mi mamá", dijo la joven a la policía tras ser descubierta en la escena del crimen.

Familiares de las mujeres, entrevistados por el medio New York Post, revelaron que Skydajah tenía problemas de salud mental derivados de la muerte de su hijo, quien perdió la vida en agosto de 2023. Danaeyah Reynolds, la ahijada de Selma detalló que Skydajah “no se recuperó adecuadamente" y constantemente decía que escuchaba voces en su cabeza que la incitaban a matar a su madre.

La joven admitió el crimen. Foto: Facebook Skydajah Patterson

La agresora ya había atacado a su madre en 2022

Cabe mencionar que no era la primera vez que Skydajah intentaba atacar a su madre, en octubre de 2022, la agresora fue protagonista de otro ataque violento contra su progenitora, quien en aquella ocasión terminó lesionada por cuchillos. No obstante, no presentó cargos contra su hija, quien a su vez se sometió a tratamientos mentales debido a que decía escuchar voces en su cabeza, las cuales la incitaban a matar a su madre.

Vecinos de Selma la recordaron como una mujer "muy agradable”. Agregaron que no sabían sobre la violencia por parte de Skydajah, quien estuvo recluida por varios meses en un centro para la salud mental. “Es muy triste. Era una señora tan buena”, agregó - para medios locales - una mujer llamada Rosa Medina.