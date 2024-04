YouTuber cae 25 metros al vacío luego de que su parapente se descompuso: VIDEO

El youtuber Anthony Vella se subió a un paramotor para vivir la experiencia. Se trata de un experimentado piloto de estos aparatos, por lo que el viaje resultó bastante ameno hasta el momento en que se disponía a realizar su aterrizaje, aproximadamente a 25 metros de altura.

Cuando Anthony grabó el video que subió a sus redes, llevaba tres días en el hospital con múltiples heridas. Estuvo muy cerca de perder la vida. Aseguró que había un nudo de tensión que no se supone que estuviera ahí, pero al momento de meter el freno resultó en un gran colapso. Por esto, aseguró que no fue culpa del aparato, si no suya por no ponerlo en la configuración correcta.

Fue a dar al hospital, lleva tres días internado. Crédito: Anthony Vella

El video muestra los momentos antes de subirse al paramotor. Se trata de un aparato conocido como BGD Luna 3, que se trata del parapente más veloz que hay actualmente en el mercado, y esta era la primera vez que lo tomaba. Alcanza alrededor de 75 kilómetros por hora.

Enseguida prende el ventilador y poco a poco comienza a elevarse. Todo iba perfecto, pero varios metros más adelante, cuando estaba con la velocidad al máximo, y la emoción al límite, el nudo de tensión hizo que se rompiera el aparato y colapsó desde 25 metros de altura.

Al caer, comenzó a gritar por el dolor insoportable, y gracias a que sostuvo su celular todo el tiempo en la mano, no se rompió y pudo hacer que su celular llamada al 911. Los gritaron no pararon en todo momento, es un video que resulta muy complicado de ver por eso mismo.

El accidente fue por un nudo de tensión. Crédito: Anthony Vella

Una agente de la policía logra pedir ayuda a través del número de emergencias e inmediatamente mandan a los paramédicos para que lo atiendan. A la zona llegó un señor que fue testigo de todo, mismo que ya había llamado a la ambulancia momentos antes de acercarse al sujeto.

Lo que más le causaba dolor era uno de sus brazos, mismo en el que tuvo una fractura. Otra persona se acercó también para ayudarlo, y aseguró que sus amigos estaban cerca de llegar con la ayuda, pues es difícil adentrarse en el desierto sin una dirección exacta.

Pasaron más de 0 minutos desde que se estrelló y hasta que llegaron las autoridades. Fueron los paramédicos del departamento de Bomberos locales. En este tiempo también llamó a su esposa para darle la noticia y pudiera trasladarse al hospital donde sería enviado o bien, a la zona del accidente.