Chico despilfarra todos los ahorros de su madre en apuestas y casi pierde la vida

Las apuestas pueden generar graves problemas en las vidas personales de quienes no las controlan, no solo en el aspecto económico, también puede complicar la salud mental, las relaciones con las demás personas, complicaciones legales y mal desempeño laboral.

La adicción a las apuestas se le denomina ludopatía, el cual es un trastorno que no permite controlar los impulsos a la hora de jugar. No obstante, este no es el único riesgo que corren quienes practican las apuestas, de igual forma se debe considerar los posibles fraudes que existen en internet, en donde abundan las falsas propuestas de grandes ganancias.

Sigue leyendo:

Ahorcó a sus 2 hijitos e intentó matar a su bebé antes de saltar por la ventana: tenía ansiedad postparto

¿Suicidio o asesinato? La historia detrás del exempleado de Boeing que denunció fallas de la empresa

Menor de edad casi pierde la vida por perder dinero apostando

Un problema similar es lo que vivió un menor de edad en Argentina, quien después de apostar todos los ahorros de su madre en una página en línea, intentó quitarse la vida. La madre relató su cruda experiencia en un reportaje de el Clarín, en donde utilizó la difusión de los hechos para advertir sobre las consecuencias de las apuestas.

"Comenzó en agosto, aunque es difícil saber cuándo exactamente. Esta es una enfermedad silenciosa que no deja ningún rastro porque el jugador es altamente manipulador y estratega (...) se apuesta muchísimo, porque es plata fácil", relató la madre.

Las apuestas empeoraron su calidad de vida

FOTO: Especial

Explicó que el chico se adentró en el mundo de las apuestas en la escuela. Pese a que en las primeras dos ocasiones perdió una significativa cantidad de dinero, en la tercera obtuvo ganancias 10 veces superior a lo que había ingresado, lo que detonó su deseo por continuar con el juego.

El anhelo del joven de participar en el juego lo orilló a buscar recomendaciones para mejorar su habilidades, fue cuando consiguió un manual que supuestamente facilitaba las apuestas en las páginas en línea y evitaba que perdiera. Evidentemente, el manual no funcionó y su padecimiento continuó agravándose.

Su crisis llegó a tal punto que comenzó a vender sus pertenencias para continuar apostando, incluso puso a la venta su computadora, artículo con el que probablemente cumplía con sus deberes escolares. También intentó conseguir dinero con un anillo de zafiro que había permanecido por generaciones en su familia. Sin embargo, cuando se acabaron esos ingresos, comenzó a extraer dinero de la cuenta de su madre.

En total apostó mil 800 dólares, es decir, más de 48 mil pesos mexicanos, hecho que le causó cometer el intento de suicido, no sin antes dejar una nota: "Esto es por mi adicción, esto es por mi ludopatía". Afortunadamente, la madre se percató a tiempo y lo internó en una clínica, por lo que ha logrado abstenerse de las apuestas por más de 140 días.

EDG