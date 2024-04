Joven ruso se lanza desde un cuarto piso, estaba bajo el efecto de sustancias ilícitas: VIDEO

Un joven ruso que se encontraba bajo los efectos de sustancias ilícitas se lanzó desde lo más alto de un edificio de cuatro pisos y lo más sorprendente del caso es que sobrevivió al aparatoso golpe que se llevó, no obstante, tuvo que ser hospitalizado debido a las severas lesiones que sufrió y como era de esperarse, las desafortunadas imágenes se hicieron virales en plataformas digitales, donde se generaron todo tipo de reacciones al respecto.

Este desafortunado video fue difundido a través de distintos perfiles de X y aunque no se especificó la fecha en la que ocurrieron estos hechos, sí se detalló que fue en la isla rusa de Sajalín donde se originó esta lamentable situación en la que el protagonista de dicha grabación resultó gravemente herido.

De acuerdo con los reportes, el joven que protagoniza el video en cuestión, cuya identidad no fue revelada, se encontraba bajo los efectos de sustancias ilícitas cuando decidió caminar por la cornisa del cuarto piso de un edificio, por lo que al percatarse de la situación los vecinos de la zona solicitaron la presencia de equipos de emergencia, quienes acudieron al sitio de manera inmediata para tratar de que no ocurriera una tragedia.

En la perturbadora grabación que dura alrededor de 30 segundos se puede ver que el joven se encuentra colgado de una ventana y aparentemente creía que estaba siendo perseguido por alguien, ya que daba la impresión de que quería esconderse, por otra parte, en la zona baja del edificio ya se encontraba un grupo de rescatistas y policías sosteniendo una lona para amortiguar la caída del sujeto.

Luego de las negociaciones fallidas, el joven simplemente decidió lanzarse, no obstante, su caída no fue lo que se tenía previsto pues en lugar de caer sobre la lona se golpeó violentamente contra el dosel de la entrada del edificio y fue ahí donde se provocó severas lesiones, posteriormente cayó sobre la lona, no obstante, el daño ya estaba hecho.

Como se dijo antes, el protagonista de este desafortunado video logró sobrevivir a este fuerte golpe, sin embargo, resultó son lesiones de consideración por lo que tuvo que ser hospitalizado y hasta donde se sabe es reportado como grave y se espera que en los próximos días se dé a conocer alguna actualización sobre su estado de salud.

Tal y como se dijo al principio de esta nota, el impactante video se hizo viral en plataformas digitales, donde se generaron todo tipo de opiniones al respecto y aunque no todas fueron positivas, la mayoría de ellas hacen alusión a la importancia de hacer conciencia entre la sociedad de las consecuencias del uso de drogas.