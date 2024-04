VIDEOS: así fue el momento exacto del terremoto en Taiwán, hay edificios dañados y alerta de tsunami

En punto de las 07:58 horas en la ciudad de Hualien, Taiwán, hubo un terremoto con una intensidad de 7.5, con la cual se dañaron estructuras, derrumbaron edificios, se paralizó el transporte público de una de las islas más pobladas del mundo. Después, hubo una réplica de 7.4 de intensidad, agudizando la situación en la que está el país asiático.

A través de redes sociales y noticieros comenzaron a circular las imágenes del movimiento telúrico. Los videos muestran edificios al borde del colapso o derrumbados; otros, en el momento del sismo, enseñan cómo es que se agitaban las lámparas de un noticiero matutino, o el agua en algunos arroyos; sin embargo, un usuario de redes sociales pudo circular imágenes de cómo se vivió el temblor adentro de un vagón del metro.

Sigue leyendo:

Fuerte terremoto de 7.5 sacude Taiwán: activan alerta de tsunami

Incendio en bar de Estambul deja 25 muertos en Turquía

Momentos de terror en Taiwán

Tembló en Taiwán Foto: Google Maps

El epicentro del temblor se ubica al noreste de Taiwán, generando una onda sísmica que fue perceptible en el país de 23 millones 570 mil habitantes. De hecho, muchos habitantes subieron videos a internet para mostrar cómo es que se vivió esa experiencia al interior de un departamento, donde se muestra cómo es que todas las cosas que estaban en los estantes caían al piso; otro, mostró cómo es que se vivió la experiencia en la carpeta asfáltica de un puente atirantado, donde los vehículos dejaron de circular mientras el puente se agitaba por el poder del terremoto.

A pesar de que se trata del temblor más fuerte en la isla en los últimos 25 años y de que hubo una réplica con casi la misma magnitud, hasta el momento, las autoridades no han dado la cifra oficial de personas afectadas, damnificadas, heridas o muertas; sin embargo, se sabe que ya están trabajando en labores de rescate. No obstante, los servicios de emergencia no bajan la guardia, pues se reportó la posibilidad de tsunami por una repentina baja en el nivel del mar.

Como si esto no fuera suficiente, el gobierno central alertó por un posible tsunami y el medio UHN Plus informó que el Ministerio de Defensa de Taiwán detectó, después del temblor de 7.5 grados, 30 aviones de guerra y nueve buques, todos de la armada china alrededor de la isla.

En cambio, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), lamentó lo ocurrido en la isla por el desastre natural y puso a disposición de las y los connacionales el número de la Oficina de Enlace en Taiwán, en caso de requerir asistencia o protección consular: (886-9) 2898 6274.