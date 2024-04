Mujer acude con un cadáver al banco para cobrar un préstamo de 54 mil pesos y es arrestada

Empleados de un banco grabaron el momento en que una mujer entró al banco con un hombre en silla de ruedas. Se trataba de su tío, quien supuestamente quería cobrar un dinero; sin embargo, resulta que se trataba de un hombre muerto, cuya identidad querían usar para obtener un préstamo.

Una mujer identificada por las autoridades como Érika de Souza Vieira Nunes, llegó con el cadáver de su tío. Un sujeto que, como lo constataron las autoridades locales, llevaba unas horas muerto al instante en que entraron al banco para realizar una escena macabra que ya le dio la vuelta a las redes sociales.

Mujer intenta cobrar el dinero de un cadáver, lo llevó al banco

La mujer fue detenida dentro del banco. La investigan por fraude. Crédito: Twitter

Los hechos sucedieron en la sucursal del banco Itaú, donde los empleados se dieron cuenta de manera inmediata de que algo andaba mal porque no respondía a firmar los documentos que le eran solicitados. Medios locales informaron que querían llevarse un préstamo equivalente a la suma aproximada de 54 mil 689 pesos (17 mil reales).

La mujer sostuvo la cabeza del hombre en todo momento, pero su nula reacción alertó a todos los empleados. Finalmente, Paulo Roberto fue llevado a las instancias correspondientes por el Servicio Móvil de Atención de Emergencias y hasta el Instituto Médico Legal. Confirmaron que tenía 68 años al momento de su muerte.

"Si firmas no hay manera. Yo no puedo firmar por ti. Lo que puedo hacer, lo hago. Firma aquí, como el documento. Firma para que no me des más dolores de cabeza", son las palabras que se le pueden escuchar a Erika en el momento en que actúa como si el señor todavía estuviera vivo.

Autoridades investigan a la mujer que acudió al banco con un cadáver

Ahora, las autoridades de Brasil persiguen a Érika por malversación de fondos, así como profanación de un cadáver. Se investiga si realmente se trata de una mujer de su familia, porque en caso contrario, podrían irse acumulando las acusaciones hasta ser incluso considerada la responsable de la muerte.

Sin embargo, medios locales informan que el préstamo ya estaba preaprobado desde hace algunas semanas, pero todavía no habían ido a cobrarlo, por lo que se sospecha que su finalidad era quedarse con ese dinero. Autoridades indagan si más personas participaron en el crimen. La investigación apenas comenzó.