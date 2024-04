El duque de Kent transfiere su título de coronel de la Guardia Escocesa al príncipe Eduardo

El domingo 14 de abril de este año, el duque de Kent, quien actualmente tiene 87 años de edad, renunció a su título como coronel de la Guardia Escocesa. Ahora será el príncipe Edward quien asuma ese importante papel. El primo de la reina Isabel II deja este rol luego de cinco décadas, con el fin de descansar.

Su último evento oficial con ese título, fue el Domingo Negro de la Guardia Escocesa, en donde se rinde homenaje a aquellos miembros caídos tanto del regimiento como a sus familias. Ahí también se dio a conocer a quien será su sucesor: el duque de Edimburgo que recientemente cumplió 60 años y asumió el titulo de coronel de la Guardia Escocesa un día antes, luego de ser designado por su hermano, el rey Carlos III.

Deja su cargo a los 87 años. Foto: Especial

“Servir como coronel de la Guardia Escocesa desde 1974, el más tiempo que alguien ha pasado en este papel, ha sido un verdadero honor y siempre me llenará de gran alegría. A través de estos años, he visto el trabajo de la Guardia Escocesa durante tiempos de paz y guerra y he sido testigo de su valentía, coraje desinteresado y devoción al deber”, escribió en su cuenta de Instagram de la familia real.