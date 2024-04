VIDEO: hombre se salva de milagro, estuvo a punto de morir herido por una sierra "voladora"

Un hombre - originario de Oregón, Estados Unidos - estuvo a punto de perder la vida, luego de que una sierra utilizada para cortar pavimento salió "volando" en su dirección. Los hechos quedaron documentados en video y rápidamente se difundieron en redes sociales, donde internautas bromearon con lo sucedido y resaltaron que el sujeto "corrió con suerte".

Según medios locales, el suceso se presentó en una cafetería de la ciudad de Eugene en Oregón. En las imágenes virales se ve que el hombre abrió la puerta del establecimiento y, apenas entró, una sierra se impactó contra la fachada del restaurante. Al ser entrevistado por la prensa estadounidense, el sujeto reconoció sentirse "afortunado" de no ser golpeado con el objetivo afilado.

El hombre alcanzó a entrar al establecimiento segundos antes de que la sierra se impactara contra la fachada. Foto: captura de pantalla.

Hombre entró a la tienda segundos antes de que la sierra impactara la fachada

"Coloqué mi mano en la puerta y escuché un golpe fuerte y gritos", dijo el hombre que se salvó de morir herido por una sierra. El sujeto - quien se identificó como Shane Reimche - agregó que "en ese momento, vi una nube de humo y observé cómo la hoja se lanzaba hacia mí".

En las imágenes virales se ve que Reimche logró entrar a la cafetería pocos segundos antes de que la sierra se impactara contra la fachada del establecimiento, por lo que no sufrió ningún daño. No obstante, el hombre detalló - para el medio de comunicación ABC - que el impacto "sacudió toda la tienda". Cabe mencionar que por estos hechos no se reportaron personas heridas o lesionadas, únicamente hay daños materiales.

La sierra salió "volando" y se impactó contra una cafetería. Foto: captura de pantalla.

¿Por qué salió "volando" una sierra de pavimento?

Hasta ahora, se desconoce de dónde fue que salió "volando" la sierra. No obstante, en redes sociales, los internautas han compartido algunas teorías sobre lo que presuntamente pudo haber ocurrido; en este sentido, algunas personas han explicado que el accidente pudo haber sido provocado por un perno que se soltó o un error del operador en una construcción cercana.

El video de lo sucedido cuenta con miles de reproducciones y los internautas no han dudado en bromear al respecto: "Ese era el último que quedaba de destino final"; "¿De dónde salió la sierra?"; "Se salvó por los pelos", fueron algunos de los comentarios con más "me gusta" en el clip.