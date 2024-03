Papa Francisco: "Sí Cristo es paciente, el cristiano está llamado a ser paciente"

El Papa Francisco durante la Audiencia General continuó con su ciclo de catequesis sobre las virtudes, donde habló sobre la paciencia catalogándola como “vitamina esencial” para salir adelante”.

“La necesitamos como la “vitamina esencial” para salir adelante, pero instintivamente nos impacientamos, es un instintivo impacientarse, y respondemos al mal con el mal: es difícil mantener la calma”.

El Sumo Pontífice añadió sobre esta virtud, que la paciencia “no es sólo una necesidad, sino una llamada”.

“Sí Cristo es paciente, el cristiano está llamado a ser paciente. Y esto exige ir a contracorriente de la mentalidad generalizada de hoy, en la que dominan la prisa y el “todo y ahora”; en la que, en lugar de esperar a que las situaciones maduren, se aprieta a las personas, esperando que cambien al instante”.

El Papa Francisco quien leyó por primera vez toda la catequesis, ya que en las últimas Audiencias, lo había hecho un colaborador de él, reflexionó sobre la Pasión del Señor donde se muestra la paciencia de Jesús al recibir el castigo que tuvo.

“Se empieza por pedir que se les mire con compasión, con la mirada de Dios, sabiendo distinguir sus rostros de sus defectos" Créditos: Pablo Esparza

“Soporta los insultos, los escupitajos y la flagelación de los soldados; lleva carga con el peso de la cruz; perdona a quienes lo clavan al madero; y en la cruz no responde a la provocación, sino que ofrece misericordia. Esta es la paciencia de Jesús. Todo esto nos dice que la paciencia de Jesús no consiste en una resistencia estoica al sufrimiento, sino que es fruto de un amor más grande”.

La prisa y la impaciencia son enemigas de la vida espiritual

La Audiencia General se llevó este día dentro del Aula Paulo VI, por el clima lluvioso que tiene la capital italiana y no como venía desarrollándose en la Plaza de San Pedro.

“No olvidemos que la prisa y la impaciencia son enemigas de la vida espiritual: Porque Dios es amor, y quien ama no se cansa, no se irrita, no da ultimátum, sino que sabe esperar”.

El Obispo de Roma pidió contemplar a Jesús Crucificado para “asimilar su paciencia” y poder “cultivar” esta virtud en cada uno.

“Se empieza por pedir que se les mire con compasión, con la mirada de Dios, sabiendo distinguir sus rostros de sus defectos. Nosotros tenemos la costumbre de catalogar a las personas con los errores que cometen. Esto no es bueno.

Busquemos a las personas por sus rostros, por sus corazones, y no por los errores. Por último, para cultivar la paciencia, virtud que da aliento a la vida, conviene ampliar la mirada”.

dhfm