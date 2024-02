Mexicano que será ejecutado en Texas este miércoles asegura ser inocente: “no quiero morir”

Este miércoles 28 de febrero será ejecutado - en Texas, Estados Unidos - el mexicano Iván Cantú, quien fue sentenciado a pena de muerte por un doble homicidio ocurrido en el año 2000. Debido a "inconsistencias" durante el juicio, los abogados del connacional han solicitado diversas apelaciones, las cuales han sido denegadas por la Corte; la más reciente fue rechazada el pasado martes 27 de febrero, dejando a la defensa sin alternativas para detener la ejecución.

Iván Cantú fue sentenciado en 2001 por el homicidio de su primo, James Mosqueda y de la prometida de Mosqueda, Amy Kitchen. No obstante, el mexicano se ha declarado inocente de las acusaciones en su contra y su defensa ha abogado por las nuevas pruebas que se han revelado recientemente, la cual sugiere que el connacional podría estar diciendo la verdad.

Es acusado por doble homicidio. Foto: ivancantu.org

¿Por qué sentenciaron a muerte al mexicano Iván Cantú?

Los abogados de Cantú han comentado - a través de un sitio web donde apoyan la inocencia del mexicano - que se ha demostrado que las declaraciones de los dos principales testigos del caso tienen inconsistencias. Incluso, en 2022, una de las personas que testificó en el juicio en contra del mexicano admitió que lo acusó falsamente y se retractó de su testimonio. Además, la familia del connacional ha sentenciado, en repetidas ocasiones, que hay evidencia de que algunas pruebas - que se presentaron ante la Corte - fueron "sembradas" para incriminar a Iván.

Derivado de las inconsistencias que se han demostrado que ocurrieron a lo largo del juicio, la defensa de Iván ha solicitado que la pena de muerte sea conmutada. No obstante, el último esfuerzo de los abogados fue denegado el pasado martes, cuando la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas votó 7-0 en contra de conmutar la sentencia de muerte de Cantú por el doble homicidio; los miembros también rechazaron conceder un aplazamiento de cuatro meses para su ejecución.

Será ejecutado este miércoles. Foto: @AlertaNews24

Iván reitera que morirá por un crimen que no cometió

Celebridades como Kim Kardashian y organizaciones como Amnistía Internacional han advertido que Iván no debería ser ejecutado debido a que hay irregularidades y dudas sobre los testimonios presentados en su contra. "El gobernador de Texas, Greg Abbott, es el último recurso para un indulto de 30 días para Iván Cantú, que morirá el miércoles 28 de febrero", ha señalado la estrella de Keeping Up with the Kardashians en sus redes sociales.

Por su parte, el mexicano sigue diciendo que es inocente y que no merece morir por un crimen que no cometió. "A menudo pienso en eso porque no me quiero morir, quieren ponerme en una camilla por un crimen que no cometí. Estamos haciendo todo lo posible para presentar la información a las Cortes, pero es como si no les importara", comentó Iván a medios estadounidenses. Hasta ahora, las autoridades han desestimado posponer la ejecución del mexicano, por lo que se espera que Cantú reciba la inyección letal en unas horas.