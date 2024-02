Ejecución Kenneth Smith, ¿realmente la pena de muerte sirve como castigo?

A pesar de que muchos países han abolido la pena de muerte, existen naciones que siguen utlilizando este método como parte de su sistema de “justicia”, aproximadamente 55 territorios del mundo llevan a cabo la pena capital, siendo China el país que más ejecuciones realiza por año.

Un reporte del año 2022, señaló que Sudán del Sur realizó poco más de 5 ejecuciones, mientras que Irán más de 576, siendo el segundo sitio que más ejecuta, solo después de China, a ellos le siguen Arabia Saudita con 196. Mientras tanto, en Estados Unidos se reportaron 18 muertes, y aunque es un número menor comparado con otros países, no le resta importancia.

Registro de ejecuciones de 1985 a 2022. Foto: Amnistia Internacional, BBC

Debate sobre la pena de muerte: ¿es correcto, o no?

Ante la condena de un hombre llamado Kenneth Eugene Smith, ejecutado con el experimental método de asfixia con nitrógeno en Estados Unidos, se ha generado un debate, tanto nacional, como internacional.

Y es que no solo fue el hecho de su ejecución, sino de cómo se llevó a cabo, pues la asfixia por nitrógeno es algo “nuevo” ya que comúnmente se provoca la muerte con una inyección, sin embargo, en el caso de Smith fue diferente, pues anteriormente las inyecciones que se le aplicaron no tuvieron el efecto esperado, razón por la cual se buscó un método diferente, del que no se tiene tanta información. Algunos lo consideran una práctica cruel, pues no se garantiza al 100% que no se sufra en el proceso mientras hace efecto.

Esucha más sobre el tema de la pena de muerte y el caso Kenneth Smith en el podcast La p1nch3 complejidad con Nicolás Alvarado.

Origen de la pena de muerte

¿La pena de muerte siempre ha existido? la respuesta es sí, este castigo surge porque era difícil concebir una prisión. Hoy en día es diferente, y es el reflejo de las fallas en el sistema de impartición de justicia en Estados Unidos, y los demás países donde se aplica.

La pena de muerte, ¿realmene funciona?

Algunas personas piensan que la pena capital es un castigo ejemplar, pues cumplir una condena en prision no es suficiente. Otros están a favor de las cárceles y cumplir su castigo allí, ¿pero son suficientes para combatir el crimen y garantizar el Estado de derecho?

¿Se puede dejar llevar por las emociones y buscar venganza en la muerte? exigir la pena capital es producto de la ira.

Kenneth Smith primera persona en el mundo en ser ejecutado con gas nitrógeno: Foto: Especial

¿Pena de muerte significa justicia para las victimas?

El haber perdido a un ser querido en manos de un asesino, es un crimen que no puede ser pagado, ¿hay alguna forma de hacer justicia justa?