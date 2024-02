Habitantes en la frontera con Líbano afirman que no van a dejar su tierra

En la Galilea Alta, en el norte del país, donde está la frontera con Líbano, israelíes libran una batalla con Hezbolá. Tan solo durante la mañana de este martes, el Ejército realizó un bombardeo en repuesta a una ráfaga de cohetes lanzados por el grupo terrorista contra esta zona donde las hostilidades van en aumento.

Con la organización Fuente Latina, se coordinó una visita a la zona con un trayecto por tierra de tres horas desde Tel Aviv. Para llegar, se cruza un control militar. El camino transcurre sin contratiempos.

Tras el ataque del grupo extremista Hamas el 7 de octubre del año pasado, se reactivaron los Grupos de Emergencia Civil (para atender incendios, entre otros) y de Primera Respuesta para enfrentar cualquier hecho violento.

El encargado de este grupo en la comunidad de Shear Yeshuv, es Gideon Harari, teniente coronel en la reserva del ejército israelí. Cargando su M-16, relata que desde los ataques, muchos dejaron sus casas y de los 670 habitantes, ahora ya son 250 personas.

Señala que en Metula, una de las comunidades más al norte y sus vecinos, se registran muchos disparos.

Gideon Harari, teniente coronel en la reserva del ejército israelí Créditos: Noemí Gutiérrez

Sin embargo, descarta dejar su hogar, “lo que ustedes van a hacer en México para su casa, o en España, o en cualquier otro lugar, yo no veo ninguna razón por qué tengo que abandonar mi tierra para que unos terroristas islámicos, extremistas, radicales, lo que quieras, me molesten. Si me voy a ir de aquí, van a venir detrás de mí”.

"Cuando se termina la guerra se va el M16, muy sencillo, no es que me voy con eso todos los días, la gente no tiene armas automáticas en Israel, es prohibido, y como cualquier otro lugar en el mundo puedes hacer una licencia para revólver o pistola, si te dejan, no todos lo reciben, pero no es problemático como en México, digamos así", acota.

Otros testimonios

Otra de las comunidades cercanas es Gan Hatsafon (Jardín del norte). Su centro comercial está prácticamente abandonado. Hay hojas por doquier, polvo, basura y locales cerrados. Solo prestan servicio la gasolinera y el restaurante de humus “Blue Bus”, de Sergio Helman, un judío argentino de 60 años.

“Cuando todos se fueron yo me quedé”, relata mientras atiende a sus pocos clientes. Aunque prepara diariamente comida para 120 personas, a veces llegan dos. Batalla para comprar productos ya que no hay proveedores en la zona.

Al entrar se escucha Manu Chao y otros cantantes latinoamericanos. En la pared las banderas de Argentina e Israel.

“Yo quiero que este lugar sea una casa para todos los soldados, para que el que viene pueda descansar 10 minutos, 15, recibir una sonrisa, nosotros queremos decirle gracias a todos los soldados que están acá, lo que tienen qué hacer”, dice orgulloso

En el día 144 de la guerra, reconoce que todos los días tiene que reinventarse ya qué pasa tiempo solo —ya que su familia vive en el centro del país— y recibir a los clientes con una sonrisa.

Durante la parada a comer se escuchan a los lejos la caída de dos cohetes que no interrumpen las actividades.

“Vamos a salir de esto mejor”, dice mientras cerraba su negocio.

Al regreso a Tel Aviv, se reporta que Hezbolá lanzó 20 misiles en esa misma zona norte. La recomendación cuando se tiene un ataque armado sí se va en carretera es orillarse, bajarse en la cuneta y taparse la cabeza.

dhfm